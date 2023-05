Souček po postupu do finále v Edenu: Vracím se domů, bude nám přát celé Česko

Alkmaar (Nizozemsko) - Záložník Tomáš Souček byl nadšený, že se mu s fotbalisty West Hamu a uzdraveným českým spoluhráčem Vladimírem Coufalem na lavičce náhradníků povedlo dojít do vysněného finále Evropské konferenční ligy, které se uskuteční v Praze na stadionu jeho bývalého klubu Slavie. Čtvrteční vítěznou odvetu semifinále v Alkmaaru označil osmadvacetiletý reprezentační kapitán za jedno z nejtěžších utkání kariéry, neboť měl v hlavě, jak moc se s "Kladiváři" touží představit v Edenu. Souček je přesvědčen, že ve finále proti Fiorentině s dalším krajanem záložníkem Antonínem Barákem bude West Hamu přát celá česká veřejnost.

"Vracím se domů," řekl s úsměvem Souček klubové televizi. "Od začátku soutěže jsem věděl, že finále je v Praze a že se tam musíme dostat. A teď tam jsme. Prožívám teď velké emoce a strašně se na to těším. Děkuju všem, kteří k tomu pomohli," doplnil defenzivní středopolař.

Připustil, že semifinále pro něj bylo velmi náročné. "Celý zápas jsem byl strašně nervózní. Musím říct, že to bylo jedno z nejtěžších utkání mé kariéry. Bylo to semifinále a věděl jsem, že finále je u mě doma. Takže speciálně pro mě to bylo hodně těžké tím, že jsem to měl v hlavě. Musím poděkovat všem spoluhráčům za to, co předvedli, a fanouškům za podporu," prohlásil Souček.

Jeho tým díky gólu záložníka Pabla Fornalse ze čtvrté minuty nastavení zvítězil v Alkmaaru 1:0 a po domácí výhře 2:1 nizozemského soupeře i podruhé porazil. "AZ byl velmi dobrým soupeřem. Už u nás doma předvedli velmi dobrý výkon, byli velmi organizovaní. Mají výborné hráče. Byl to nejtěžší soupeř, se kterým jsme v soutěži hráli. Ale je to už semifinále. Oni postupem sem také hodně dosáhli, ale já jsem šťastný, že jsme je porazili a jsme ve finále," pochvaloval si Souček.

Ve finále 7. června se představí na stadionu Slavie, odkud do West Hamu v lednu 2020 odešel. Později ho následoval Coufal. "Praha je nejlepší město na světě. Všichni angličtí fanoušci, kteří dorazí, to tam budou milovat," smál se Souček.

Stadion v Edenu pojme necelých 20 tisíc diváků. Každý z finalistů bude mít pro své fanoušky jen pět tisíc vstupenek, do volného prodeje pak šly pouze tři tisícovky lístků. O majitelích rozhodl los. Zbytek z kapacity 19.370 míst v Edenu využije pro své potřeby UEFA.

"Vím, že to není největší stadion, ale je skvělý. Bude tam fanzóna pro fanoušky. Lidé v Česku se těší, že přivítají West Ham. Od doby, co jsem přišel a Vláďa mě následoval, začali sledovat West Ham. Myslím, že celá Česká republika bude přát West Hamu. Doufám, že dorazí hodně fanoušků West Hamu a my jim to vrátíme na hřišti," uvedl Souček.

"Kladiváři" se ve finále významného evropského poháru představí po 47 letech. V roce 1976 v tehdejším Poháru vítězů pohárů prohráli s Anderlechtem Brusel 2:4. Vloni West Ham, v němž má podíl český miliardář a majitel Sparty Daniel Křetínský, vypadl v semifinále Evropské ligy s Frankfurtem.

"Když jsem přicházel do West Hamu, vždy jsem chtěl být co nejvýš v tabulce Premier League. Minulé dvě sezony se nám v lize dařilo. Vloni jsme si vedli velmi dobře i v pohárech, ale chyběl tomu poslední kousíček v podobě finále. Teď jsme ve finále, i když je stále před námi poslední krok. Všichni chceme vyhrát tuhle trofej a zvednout ji nad hlavu," řekl Souček.

"Už teď jsme udělali obrovský úspěch. Teď to můžeme oslavit, ale pak se musíme připravit na poslední dva zápasy Premier League a následně na finále," dodal Souček, jehož týmu patří v anglické lize 15. místo a je téměř zachráněn.