Souček: Nejdeme zápas na Interu jen odehrát, chceme body

Milán - Podle záložníka Tomáše Součka nejdou fotbalisté Slavie úterní zápas v Lize mistrů na hřišti Interu Milán pouze odehrát, ale chtějí v něm získat body. Čtyřiadvacetiletá opora týmu věří, že Pražanům pomůžou zkušenosti z jarní části Evropské ligy, kdy je až ve čtvrtfinále zastavil pozdější vítěz Chelsea.

"Myslím si, že se všichni těšíme, jak jen můžeme. První zápas na San Siru je svátek pro všechny. Věříme, že přijde co nejvíc lidí. Zároveň v sobě máme motivaci, že to tady nejdeme odehrát, ale chceme uspět," řekl na tiskové konferenci Souček.

"Slavia bude soutěžit v každém zápase o body. Soupeř si asi řekne, že bude s námi chtít získat tři body, ale o to lehčí to pro nás bude, když budeme větší outsider. Přijeli jsme sem s velkou výzvou a je možné, že tady budeme chtít získat tři body," uvedl rodák z Havlíčkova Brodu.

Inter je podle něj srovnatelný se zbylými soupeři ze skupiny Barcelonou a Borussií Dortmund. "Říkali jsme si s klukama, který tým bychom chtěli nejvíce překvapit. Inter byl ve třetím koši, ale hodně posílil, změnil trenéra a přišli noví hráči. Nyní se dají všechny tři týmy skoro srovnat. Barcelona, Dortmund a Inter si jsou podobné. Možná se dá Inter přirovnat víc k Dortmundu," prohlásil Souček.

Slávisté díky minulé sezoně získali spoustu zkušeností. Na cestě do čtvrtfinále Evropské ligy přešli ve vyřazovací fázi přes Genk a Sevillu a poté potrápili Chelsea, které podlehli doma 0:1 a ve venkovní odvetě 3:4.

"Myslím si, že zkušenosti z minulé sezony nám hodně pomůžou. Říká se, že zkušenosti jsou k nezaplacení, a je to pravda. To bude důležité. Bude plno, přijde strašně moc lidí a myslím si, že si budeme věřit od první minuty. Je důležité, abychom do toho vstoupili sebevědomě. Myslím si, že minulá sezona nám dost pomůže," konstatoval Souček.

Výhodou úřadujících českých mistrů je podle něj navíc to, že si prvním postupem do základní skupiny LM po 12 letech splnili hlavní cíl a nyní mohou hrát uvolněněji. Druhou účast v soutěži v klubové historii si slávisté vybojovali v závěrečném předkole dvěma výhrami 1:0 nad Kluží.

"Je to tak. Když jsme hráli s Kluží, tak jsme všichni věděli, že to potřebujeme zvládnout, že dostat se do Ligy mistrů je hlavním cílem jak našich majitelů, tak nás všech. Uvolněnější je dobré slovo. Vstoupíme do toho zápasu s tím, co hrajeme u nás v lize. S Kluží to bylo hodně stresující neudělat chybu. Myslím si, že zítra, když do toho půjdeme jako v lize, si budeme věřit víc a to bude hodně důležité," řekl Souček.

Na slávisty čeká ikonický stadion San Siro pro 80 tisíc diváků. "Pro nás je to jiné, protože je to historický stadion. Všichni cítíme, že je to jiné, než kdybychom přijeli na nový stadion. O to víc jsme rádi, že tady začínáme a že zažijeme historii San Sira. Osobně to můžu srovnat s Wembley, kde jsem hrál," uvedl Souček.

Oba týmy čeká o víkendu městské derby. Inter se představí proti AC, zatímco Slavia se utká se Spartou. "V Lize mistrů se nikdo nebude šetřit, o to lepší je, že příští zápas bude derby, protože po takovém utkání přijde další velký zápas, takže si myslím, že pro oba týmy je to spíš plus než minus," prohlásil nejlepší hráč minulého ročníku české ligy.