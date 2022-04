Souček: Měli bychom jet do Frankfurtu s velkou sebedůvěrou v to, že postoupíme

Londýn - Záložník Tomáš Souček navzdory čtvrteční úvodní domácí prohře 1:2 s Frankfurtem v semifinále Evropské ligy věří, že fotbalisté West Hamu jsou v odvetě schopní nepříznivý vývoj otočit a postoupit do finále. "Kladivářům" podle něj pomůže i vědomí, že v předchozích fázích vyřazovací části odvetná utkání se Sevillou i s Lyonem vyhráli.

"Měli jsme spoustu šancí. Viděli jsme, že je možné postoupit, v odvetě se bude hrát o hodně. Měli bychom jet do Frankfurtu s velkou sebedůvěrou v to, že se dostaneme do finále. Byli jsme lepší, i když jsme nehráli dostatečně dobře. V odvetě musíme být připravení od začátku, musíme dát góly a postoupit," řekl na tiskové konferenci Souček, jehož spoluhráči Vladimír Coufal a Alex Král zůstali pouze na lavičce.

West Ham v osmifinále prohrál v Seville 0:1, doma ji však zdolal 2:0 po prodloužení a prošel do čtvrtfinále. V něm nejprve doma remizoval s Lyonem 1:1, ale na jeho hřišti zvítězil 3:0. "Pokaždé jsme vyhráli odvetu, takže doufáme, že se to povede znovu. I když jsme prohráli, viděli jsme, že je možné Frankfurt porazit. Věřím, že jsme lepší. Jenom musíte dát góly. Dokázali jsme si vytvořit stejný počet šancí jako proti Lyonu," prohlásil Souček.

"Pro některé hráče bude odvetné utkání tím největším v životě, protože jsme jeden krok od finále. Věříme si. Máme zkušenosti z Premier League. Víme, že ve Frankfurtu musíme vyhrát," uvedl sedmadvacetiletý kapitán české reprezentace.

Eintracht se na Olympijském stadionu ujal vedení po 49 vteřinách hry zásluhou Ansgara Knauffa. "Všichni chceme být od první vteřiny připravení, ale udělali jsme dvě nebo tři chyby. Nechali jsme je odcentrovat před branku a nepokryli jsme zakončujícího hráče. Od začátku to bylo těžké, ale dobře jsme zareagovali. Vyrovnali jsme na 1:1 a vytvořili si další šance. Ve druhém poločase jsme už ale další gól nepřidali," konstatoval Souček.

Za Londýňany srovnal v 21. minutě Michail Antonio, Daiči Kamada však po změně stran rozhodl o triumfu hostů. Smůlu měl Součkův spoluhráč Jarrod Bowen, který v prvním poločase nastřelil tyč a v závěrečném nastavení břevno. "Bylo to velmi blízko. Stál jsem blízko Jarroda. Doufal jsem, že to bude branka, ale trefil jen břevno. Měli jsme smůlu. Bylo to od něj neuvěřitelné," podotkl bývalý hráč Žižkova, Liberce nebo Slavie.

Utkání poznamenal incident fanoušků. Němečtí novináři z ARD Radio uvedli, že po vyrovnávací brance je několik příznivců West Hamu napadlo. Klub podle prohlášení pracuje na jejich identifikaci a znemožní jim vstup na stadion a cestování na venkovní zápasy.