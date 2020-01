Souček má Premier League nejraději, věří, že se do Slavie vrátí

Praha/Londýn - Fotbalista Tomáš Souček cítil, že nastal správný čas na přesun ze Slavie do zahraničí, proto se rozhodl přijmout nabídku West Hamu. Anglickou ligu považuje za nejlepší na světě a odmala si přál, aby si ji mohl zahrát. Slavii neopouští s lehkým srdcem a věří, že se do pražského klubu jednou vrátí.

"Premier League je nejkrásnější liga. Champions League a Premier League, to jsou dvě nejhezčí slova ve fotbale. Může se říct, že je na světě pět top lig, ale ta Anglie se vymyká úplně vším. Jsem rád, že právě tuhle soutěž si mohu zkusit. Odmala ji mám úplně nejradši. Chci si tím prožít svůj sen. Faktory pro odchod tak převážily i skutečnost, že odcházím z milované Slavie," řekl pro klubovou televizi Souček.

Do West Hamu odešel v přepočtu za 113 milionů korun na půlroční hostování s opcí na přestup. Ta se automaticky uplatní, pokud se "Kladiváři" udrží v Premier League. Slavia by v takovém případě inkasovala dalších 408 milionů korun a Souček by se stal nejdražším českým hráčem, který zamířil do zahraničí.

"Mluvil jsem o tom s hodně lidmi ze Slavie, s mým manažerem, samozřejmě s rodinou. Probírali jsme to a myslíme si, že je nyní ten pravý čas k tomu zkusit si cizinu," uvedl Souček.

"Byl jsem ve Slavii strašně šťastný. Říkal jsem si, co může být ještě lepšího. Hraní ve Slavii mi umožnilo prorazit do nároďáku a nemohl jsem být po fotbalové i osobní stránce šťastnější. Vyskytla se ale tahle velká výzva, já jsem před sebe dal pro a proti a rozhodl jsem se, že tu výzvu chci přijmout," dodal čtyřiadvacetiletý reprezentační záložník, který se v minulé sezoně stal nejlepším hráčem české ligy.

Přestoupit mohl už v létě, ale v týmu českého šampiona tehdy zůstal a zahrál si s ním Ligu mistrů. "Jsem strašně rád, že jsem v létě ve Slavii zůstal. Protože to, co jsme tu dokázali, bylo obdivuhodné. Ať už je to liga nebo Liga mistrů. Jsou to krásné časy a na to budu určitě vzpomínat. Zvlášť když po půlroce přišlo ještě daleko lepší angažmá, než byla ta v létě," podotkl Souček.

O jeho možném přestupu se spekulovalo prakticky neustále. "Vždy, když byla přestupní okna, jsem se tomu trošku i smál. Cítil jsem, že to může přijít, ale bylo to zároveň ještě hodně daleko. Tohle přestupové období už to bylo strašně blízko. Už jsem cítil, jak je velký tlak. Všechno jsem to vnímal a i doma jsme byli nervózní, protože se mohlo jít tam i tam. Teď už víme. Jsme rádi, že si to zkusíme a už nebudeme žít v té nejistotě," podotkl Souček.

V tomto přestupním období se o něj zajímal i jiný anglický klub Brighton či Monako. "Nabídek bylo víc. Jsem strašně rád, že o mě byl zájem z více týmů. I když to rozhodování bylo o to složitější. Kdyby byl jeden, nemusí se nic řešit. West Ham je pro mě tradiční klub s historií. Je to v Londýně, mají krásný stadion. Je to obrovská výzva hrát v tomhle klubu," řekl.

Lídra české ligy bude z Londýna na dálku bedlivě sledovat. "Jsem kluk, co má rád Slavii odmala. Opouští se mi ji strašně těžce. Budu jí fandit i v cizině, od prvního dne, co budu v zahraničí, na ni budu koukat. Věřím, že i slávisti na mě nezapomenou, a já se hrozně rád vrátím," dodal Souček.