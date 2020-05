Souček je rád za návrat Premier League, má za sebou čtyři testy

Londýn - Fotbalový záložník West Hamu Tomáš Souček je rád, že v anglické lize čtvrtečním oznámením restartu přerušené sezony skončilo období nejistoty. Provizorní datum návratu je 17. červen. Výhodou podle Součka je, že i když budou zápasy probíhat bez diváků, týmy je odehrají na vlastních stadionech a nikoliv na neutrálních hřištích. Obnovení soutěže navíc podle něj berou v Anglii natolik svědomitě, že hráči neustále procházejí testy na koronavirus.

"Byli jsme hodně v nejistotě. Kdy začneme a jestli vůbec. Teď už aspoň máme termín, takže se máme na co těšit. Jsem šťastný," řekl pětadvacetiletý Souček Radiožurnálu. Anglická liga se kvůli pandemii nemoci covid-19 zastavila 13. března. Předtím se stihlo odehrát neúplných 29 kol z 38.

Během debaty o možném restartu se počítalo i s variantou, že se ročník dohraje na neutrálních hřištích. "Co mám zprávy, tak se má hrát normálně na vlastních stadionech. Moc jsem tomu nerozuměl, proč se u nás řešily neutrální stadiony, když v zahraničí nebo i v anglických nižších soutěžích můžou nebo budou moct týmy hrát na svých hřištích. I další kluci z West Hamu se tomu divili. Jsem rád, že se to zamítlo, myslím, že už definitivně. Každý bude hrát na svém stadionu. I to bude výhoda, přestože to bude bez diváků," uvedl Souček.

Podle něj se anglická liga mohla inspirovat i německou bundesligou, která se 16. května rozběhla jako první velká soutěž po koronavirové pauze. "Myslím, že jo. Že Anglie, Itálie nebo Španělsko, kde to bylo s virem špatné, se koukaly na ostatní soutěže, jak se rozjedou a budou fungovat po týdnu, po čtrnácti dnech. Možná i díky tomu, že vidí, že se v Německu dá hrát, začneme, i když později," prohlásil rodák z Havlíčkova Brodu.

Předčasné ukončení sezony jako v Belgii, Francii nebo Nizozemsku by podle něj představovalo pro Premier League velkou finanční ztrátu. "Tady v Anglii se to řeší hodně, peníze za televizní práva a od sponzorů dělají velkou sumu, jsou pro kluby možná až životně důležité. Byla by to velká pohroma, kdyby se nedohrálo," konstatoval český reprezentant.

Ve čtvrtek absolvoval s West Hamem první přípravu s povoleným kontaktem. Druhá fáze tréninků v Anglii umožňuje mít pohromadě až deset hráčů. "Už to vypadalo hodně podobně jako dřív, ale pořád tam jsou velké odlišnosti. Rozcvičení nebo posilovnu můžeme mít jenom venku, musíme si brát rukavice nebo hodně věcí dezinfikovat. Taky musíme pak jet hned domů a vysprchovat se až tam. Ale ta hodina a půl tréninku už je hodně podobná tomu normálu," vysvětlil český fotbalista roku 2019.

Testování na koronavirus probíhá velmi pečlivě. "Už jsem byl na čtyřech testech, chodíme dvakrát v týdnu, každé pondělí a čtvrtek. Myslím, že to tak bude až do konce sezony. To se dostanu přes dvacet testů celkem. Opravdu na to hodně dbají, aby se mohlo začít hrát. Plno hráčů bylo nervózních, protože máme rodiny, tak abychom se zbytečně nenakazili, protože nevíme, co to s tělem může udělat. Premier League se snaží riziko snižovat a testování je opravdu důkladné," řekl Souček.

"Jsem mladý a trénovaný, měl bych to zvládnout. Ale samozřejmě je to nepříjemné, protože mám partnerku a malou dceru. Jsem i rád, jak k tomu přistupuje náš realizační tým, že všechny věci dezinfikuje. A i tím testováním jde riziko dolů," uvedl bývalý hráč Žižkova, Liberce a Slavie, odkud v lednu odešel na hostování ke "Kladivářům". Pokud se s londýnským celkem v lize udrží, jeho hostování ze Slavie se automaticky změní v přestup. Před přerušením patřila West Hamu 16. příčka, která znamená záchranu.

"Jsem rád, že se začne a že si o své další působení tady budu moct zabojovat sám na hřišti," prohlásil Souček, jehož hostování mělo původně vypršet 30. června a nyní bude potřeba ho prodloužit.

"To je pravda, taky se to musí řešit. Už jsem dostal smlouvu na prodloužení, myslím, že je to stejné jako v Česku. Jen to musíme potvrdit já, můj manažer a Slavia, že tady dohraju do konce sezony. Všechno by mělo být, jak bylo, jen se to posune o nějaký ten měsíc," konstatoval Souček, který i vinou zranění zatím odehrál za West Ham čtyři ligová utkání.