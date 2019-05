Souček individuální cenu nikdy nečekal, odchod vidí 50 na 50

Praha - Když fotbalista Tomáš Souček předloni před startem jara zamířil ze Slavie za hostování do Liberce, ve snu by ho nenapadlo, že za dva a půl roku bude vyhlášen nejlepším hráčem sezony první ligy. Čtyřiadvacetiletý defenzivní záložník, jenž pomohl červenobílým 13 góly k titulu a získal s nimi i domácí pohár, je v hledáčku řady zahraničních klubů. Souček nyní vidí šance na to, že zůstane, nebo že z Edenu odejde, jako vyrovnané. Jasno chce mít do začátku letní přípravy.

"Osobně jsem si tyhle individuální ceny snad ani nepředstavoval. Když jsem šel do Liberce, věřil jsem, že se vrátím do Slavie, zabojuji s ní o titul, Ligu mistrů. Ale individuální ocenění je úplně něco navíc, s čím jsem vůbec nepočítal. To je pro mě odmala sen," řekl Souček novinářům.

"Jsem hrozně rád, jak to vyšlo. Jak šel celý rok od prvního kola, jak jsme jako tým dominovali. Co se týče mě osobně, tuhle sezonu rozhodně beru nejvýš. Nevím, jestli bude někdy individuálně lepší," dodal reprezentant.

V anketě o hráče sezony překonal i ruského útočníka Mladé Boleslavi Nikolaje Komličenka, který vstřelil rekordních 28 gólů. "Bylo plno kluků, kteří na to mohli dosáhnout. Komli, který dal 28 gólů, to je v naší lize nevídané. Nebo další výborní fotbalisté," uvedl Souček.

S 13 góly byl čtvrtým nejlepším střelcem ligové sezony za třemi útočníky Komličenkem, Martinem Doležalem a Jeanem-Davidem Beauguelem, navíc si připsal ještě šest asistencí. To vše jako defenzivní záložník. "Před sezonou jsem si říkal, že kdybych dal pět gólů, tak budu strašně rád. V půlce sezony to bylo pět, tak jsem si řekl, že deset. A nakonec to skončilo na 13 gólech," pochvaloval si Souček.

K výhře v anketě mu výrazně pomohl slávistický trenér Jindřich Trpišovský, který ho vedl už na Žižkově a v Liberci. "Je plno trenérů, kterým bych musel poděkovat. Každý trenér mě mohl dát stranou a věřil mi. Pan trenér Trpišovský mi věřil už třikrát, pomohl mi třikrát," ocenil.

"Smáli se mi, když jsem tvrdil před rokem a půl, že se celá Slavie bude točit kolem Tomáše. Jeho proměna je neskutečná. Vytýkali jsme mu, že je zakřiknutý, hostoval u nás v Liberci a ani nedal gól. Dnes je lídr se vším všudy," řekl Trpišovský.

Stále více se začíná mluvit o Součkově možném odchodu. "Hodně se to řeší, to je pravda. I pro mě je to hrozně složité, protože vidím výhody tam i tam. Na jedné straně je ve Slavii obrovská šance hrát Ligu mistrů, jsme od toho krůček. Na druhou stranu když přijde opravdu silný tým, je motivace hrát světovou špičku. Je to i pro mě hrozně složité. V sezoně jsem chtěl mít klid, dnes je první den, od kterého to začneme řešit," uvedl Souček.

"Je to vskutku hodně vyrovnané. Sám jsem si říkal plusy a mínusy, je to hodně vyrovnané a záleží na konkrétní nabídce. Určitě bych chtěl mít jasno do začátku přípravy, je důležité začít s tím týmem, ať už tady ve Slavii, nebo jinde," doplnil.

Zájem o něj projevily například Fenerbahce Istanbul či Spartak Moskva. Slavia si jej údajně cení na 10 milionů eur. "Z té částky si až dělám srandu. Já si pořád říkám, že čtvrt miliardy za takové kopyto jako já je neuvěřitelná suma," smál se. "Ale zase mi to přidává na sebedůvěře, když vidím, co jsou týmy za mě ochotny zaplatit," řekl Souček.

Do Ruska by jít nechtěl. "Moskva pro mě není tak zajímavá, to je pro mě Slavia daleko zajímavější. Když přestoupit, tak do lepší a kvalitnější ligy. To je třeba Německo, Itálie. Rusko beru jako třeba Turecko a Ameriku, kam se chodí spíš až v pozdějším věku," dodal Souček.