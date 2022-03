Souček i Vaclík vyjádřili kouči Šilhavému po vyřazení ve Švédsku podporu

Solna (Švédsko) - Čeští fotbalisté se po porážce 0:1 po prodloužení ve Švédsku v semifinále play off o mistrovství světa postavili za trenéra Jaroslava Šilhavého a přáli by si, aby u mužstva pokračoval. Šedesátiletému kouči vyprší na konci července smlouva a není jasné, zda mu bude prodloužena.

"Slyšel jsem, že trenér má velkou podporu. I my hráči mu dáváme podporu, takže stojíme za ním. Co se stane, to se stane. Jsme jeden tým a pro reprezentaci uděláme vždy maximum," řekl pro ČT sport kapitán Tomáš Souček.

Také brankář Tomáš Vaclík by si přál, aby Šilhavý, který mužstvo vloni v létě dovedl do čtvrtfinále mistrovství Evropy, pokračoval. "Upřímně bych do toho nesahal. Došli jsme mezi posledních osm na Euru, odehráli jsme výborné utkání tady ve Švédsku, které podle papírových předpokladů bylo jednoznačný favorit. Byli doma, ale my jsme tady odehráli velice dobrý zápas. Byli jsme na něj velmi dobře připraveni," uvedl brankář Tomáš Vaclík.

Mužstvo má podle něj velký potenciál. "Čeká nás Liga národů, potom se rozjede kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. Některé výsledky v kvalifikaci na mistrovství světa mohly být lepší, ale jak už říkám od začátku celého cyklu, ten tým v sobě něco má a jde si za tím. Věřím, že další kvalifikaci zvládneme zase úspěšně a na mistrovství Evropy postoupíme," prohlásil Vaclík.

V úterý český celek nastoupí v přípravě ve Walesu, který v semifinále play off o světový šampionát porazil Rakousko 2:1. "Teď ty dny po zápase budou hrozně těžké. Byl to pro nás všechny sen se dostat na mistrovství, teď to půjde až za čtyři roky. Plno hráčů už tu nebude, kdo ví, co bude. Je to pro nás strašně smolné. Budeme teď zklamaní a pak se připravíme na zápas. Je to reprezentační zápas, takže tomu dáme zase maximum. Ale zklamání v nás bude dlouho," připustil Souček.