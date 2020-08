Souček doufá, že si střeleckou formu přenese i do nové sezony

Londýn - Fotbalový defenzivní záložník anglického West Hamu Tomáš Souček věří, že se na něm v nové sezoně projeví letní odpočinek a náročná příprava. Zároveň doufá, že si do nového ročníku přenese střeleckou formu z konce předchozí sezony a letní přípravy.

"Cítím se velmi dobře. Poslední zápas byl pro mé tělo pořádně náročný, jelikož jsme se tvrdě připravovali, ale bylo to podle mě třeba. Měl jsem více času na zotavení a odpočinek. Snad se to na hřišti projeví," řekl Souček v rozhovoru pro klubovou televizi poté, co v sobotním přípravném duelu proti druholigovému Brentfordu pomohl rozhodujícím gólem k výhře 2:1. Souček skóroval ve druhém přípravném duelu po sobě.

V nadcházejícím ročníku by se rád zapisoval do statistik jako střelec. V posledních sedmi duelech anglické ligy vstřelil tři branky. "Rád tady (na Olympijském stadionu) dávám branky. Musím ve skórování během sezony pokračovat. Teď letím domů za národním týmem. Doufejme, že budu dál střílet góly a přenesu si formu do začátku sezony," prohlásil pětadvacetiletý rodák z Havlíčkova Brodu.

S reprezentací ho v pátek v Bratislavě čeká úvodní duel druhého ročníku Ligy národů proti Slovensku. O tři dny později vyzve český tým v Olomouci Skotsko. Ligový ročník v Anglii zahájí West Ham v sobotu 12. září s Newcastlem.

"Od začátku přípravného období se těším na start sezony. Jsem s kluky už dlouho pohromadě a na hřišti se s nimi cítím opravdu dobře. Těším se na první utkání nové sezony a těším se i za naše fanoušky, protože vím, že nás podporují, když hrajeme doma. Snad nás v nové sezoně budou znovu podporovat i na stadionu," uvedl Souček, který se během letní pauzy oženil.

Součka čeká první plnohodnotná sezona v dresu "Kladivářů", které posílil v lednu z pražské Slavie na půlroční hostování za zhruba 113 milionů korun. Součástí jeho odchodu byla automatická opce na přestup v případě záchrany londýnského celku v Premier League. West Ham nakonec obsadil 16. místo a za Součka doplatil přes 400 milionů korun, čímž z něj učinil nejdražšího hráče, který kdy přestoupil z české ligy do zahraničí.