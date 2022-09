Součástí oslav nedožitých 70. narozenin Žbirky jsou nahrávky, výstava i koncerty

Praha - Součástí oslav nedožitých 70. narozenin zpěváka a skladatele Miroslava Žbirky, které připadnou na 21. října, jsou nahrávky, výstava i vzpomínkové koncerty. Oslavy dnes zahájilo vydání nového videoklipu k písni Náhodou a Žbirkova posledního alba Posledné veci v nejmodernějším prostorovém formátu zvuku Dolby Atmos. V historické budově Národního muzea v Praze na Václavském náměstí začali instalovat výstavu o Žbirkově životě a díle. Pro veřejnost bude otevřena od 20. října do 1. ledna příštího roku, následně se přestěhuje na Bratislavský hrad. ČTK o tom informovala vdova po zpěvákovi Kateřina Žbirková.

"Vychází nový singl a animovaný videoklip k písničce Náhodou, ke kterému napsal Meky (Žbirka) hudbu a Jožo Urban text, a album Posledné veci v nejmodernějším formátu Dolby Atmos a zároveň i v nejstarším formátu na vinylu. Je to takové spojení úplně starého a úplně nového zvuku," řekla ČTK Žbirková.

Album se převádělo do Dolby Atmos v pražském studiu Soundsquare. Zvukař Michal Pekárek za dohledu Davida Žbirkova syna Davida, který na vzniku alba Posledné veci spolupracoval, vtiskl nahrávce nový plastičtější rozměr. Prostorovou verzi si hudební fanoušci budou moci poslechnout na platformách Apple Music a Tidal.

Vinylová verze alba Posledné veci vychází se speciálním vinyl masterem ze studia Abbey Road a obalem, na kterém dokonale vynikne titulní fotografie Petra Župníka s grafickým zpracováním Jiřího Troskova.

Již dnes se v londýnském klubu 229 Venue uskuteční první ze vzpomínkových koncertů na Žbirku za účasti tuzemských i zahraničních hudebníků. Další se budou konat 17. října v NTC Aréně v Bratislavě a 21. října v pražském O2 Universu.

Bratislavský rodák Žbirka, který se v roce 1982 se stal prvním slovenským Zlatým slavíkem a po Waldemaru Matuškovi byl druhý, kdo dokázal porazit Karla Gotta, zemřel loni 10. listopadu ve věku 69 let.

Žbirka je známý jako autor melodických písní Atlantída, Nemoderný chalan či Katrin. Za dobu svého více než čtyřicetiletého působení na hudební scéně se proslavil jako sólový interpret písní, které si ale také sám skládal. Vydal přes tři desítky desek v Česku, na Slovensku a v Německu, koncertoval téměř po celém světě. Pocházel ze slovensko-britské rodiny, jeho celoživotní láskou byla slavná britská skupina The Beatles. Bez jejich vlivu by se možná zpívání a hraní na kytaru nikdy nevěnoval, jak připomínal v rozhovorech. Již koncem 60. let stál u zrodu bratislavské rockové skupiny Modus. Svůj první hit Zažni nahrál v roce 1977 a o čtyři roky později založil s Lacem Lučeničem skupinu Limit a vydal se na vlastní dráhu.