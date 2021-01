Současní obyvatelé bytů po H-Systemu je mohou odkoupit

Horoměřice (u Prahy) - Současní obyvatelé bytů po zkrachovalé společnosti H-System v Horoměřicích u Prahy mohou užívané byty odkoupit, všech 56 zájemců podalo ve výběrovém řízení nejvýhodnější nabídku. Na čtyři byty nabídka nepřišla, jejich současní obyvatelé komunikují s věřitelským výborem, o byty nemají zájem a jsou připraveni je opustit, řekl dnes ČTK šéf věřitelského výboru a advokát největšího věřitele H-Systemu Petr Pavel.

Zbylé čtyři byty se budou během letošního roku dražit znovu, opět za cenu určenou znaleckým posudkem. Nyní ale již budou vyklizené, budoucí majitel se tak do nich bude moci okamžitě nastěhovat. Do výběrového řízení na prodej bytů se přihlásili především jejich současní uživatelé, třetí strany podaly do deseti nabídek, ani jedna z nich ale nebyla nejvyšší.

Všechny byty by měly být na nové majitele převedeny během letošního roku. První smlouvy by mohly být podepsané během jara, celou věc zřejmě protáhne koronavirová krize. Zhruba třetina zájemců má připravené peníze již nyní, další třetina má předjednaný úvěr. Zbylá třetina lidí bude byty zřejmě financovat prostřednictvím hromadného úvěru, který bude čerpat jimi nově založené družstvo.

"Je to potěšující zpráva. Nicméně je to hodně drahé, dostali nás na kolena. Takhle vysokou cenu jsme nikdy neplánovali dát. Ale ti lidé už toho po 20 letech mají plné zuby a chtějí situaci řešit, že přistoupili i na takto vysokou cenu," řekl ČTK Martin Junek, předseda bytového družstva Svatopluk, které sdružuje část bývalých klientů H-Systemu.

Dodal, že celá věc ale nekončí, na družstvo je stále podána žaloba za bezdůvodné obohacení, věřitelský výbor požaduje po družstvu zaplatit nájem za několik let, nyní se částka blíží k 30 milionům korun. "Nad námi visí Damoklův meč. My se děsíme toho, co bude dál, jak bude chtít konkurzní správce dále ničit naše družstvo. Z toho máme velký strach a byli bychom rádi, kdyby se to vyřešilo tímto odkupem," dodal Junek.

Prodej bytů začal ve středu 2. prosince. Konkurzní správkyně Iva Fialová Ištvánková zveřejnila na realitním portálu Sreality.cz 60 inzerátů na jednotlivé byty. Inzeráty byly bez cen, o podrobnosti musel zájemce požádat e-mailem.

Například byt 2+1 s malou zahrádkou se podle Junka nabízí za tři miliony korun. Zhodnocení pro případného současného obyvatele činí 600.000 korun, může si ho tak koupit za 2,4 milionu. Kdokoliv ale může ještě během dneška nabídnout víc než tři miliony. Pokud nabídky cenu zvednou, bude mít současný uživatel stále přednostní právo, bude ale muset zaplatit vyšší cenu, zhodnocení se totiž odčítá z nejvyšší nabídnuté částky.

Jiný byt 3+1 s větší zahradou byl podle Junka oceněn na 4,5 milionu, zhodnocení pro současné uživatele bytu činí v tomto případě 1,2 milionu. Nejnižší cena, za kterou si tak může nynější obyvatel byt koupit, je 3,3 milionu. Celé sídliště má po zohlednění investic podle znaleckých posudků hodnotu zhruba 160 milionů.

Ceny bytů určily znalecké posudky, které zohledňovaly stáří bytů, stav, dispozice i další skutečnosti, například jestli byt má předzahrádku nebo balkon. Podle informací ČTK se pro cenu bere v potaz například i to, že se Horoměřice nacházejí v dráze letadel létajících na letiště v Ruzyni.

H-System uzavřel po založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachoval, dokončil jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu celkem o miliardu. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení. Situace členů Svatopluku je specifická tím, že si byty na vlastní náklady dostavěli, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu. Podle Junka ale lidé měli souhlas bývalého konkurzního správce.