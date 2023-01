Současní i bývalí představitelé ČR se sešli v Rudolfinu u Dvořákovy Novosvětské

Praha - Současní i bývalí političtí představitelé České republiky si dnes připomněli 30. výročí jejího vzniku na koncertě v pražském Rudolfinu. Novosvětskou symfonii nejhranějšího českého skladatele Antonína Dvořáka si přišli poslechnout současní předsedové české a slovenské vlády Petr Fiala (ODS) a Eduard Heger, bývalí čeští premiéři, současní ministři či předsedové a místopředsedové obou parlamentních komor.

"Společnou prací se slovenskými přáteli se nám podařilo zachovat všechno dobré, co ve společném státě existovalo," řekl Fiala v úvodním vystoupení. Ocenil to, že Česko a Slovensko si navzájem pomáhají, například v Severoatlantické alianci, a využívají toho, že si vzájemně dobře rozumějí. Ke Slovensku podle premiéra cítí mimořádnou blízkost i lidé, kteří někdejší federaci obou nyní samostatných států nezažili - a tento postoj je podle Fialy potřebné rozvíjet i do budoucna.

Velmi dobře chápeme, že společně jsme silnější, uvedl Heger. Česko a Slovensko si podle něho zachovaly bratrské pouto, mezi oběma zeměmi existuje jazyková a kulturní blízkost i silné rodinné vazby.

Česká republika je podle Fialy silnější, bohatší, poučenější a zkušenější než v roce 1993, kdy se společný stát Čechů a Slováků rozpadl. "Máme co slavit, máme být společně na co hrdí," dodal. Podle něj se v Česku za uplynulých 30 let výrazně posílila občanská společnost, takže lidé neváhají pomoci obětem ničivých přírodních katastrof či války.

Česká filharmonie zahrála pod taktovkou svého šéfdirigenta Semjona Byčkova před Dvořákovou devátou symfonií Z Nového světa také skladatelovu předehru Karneval. V úvodu akce zazněly česká i slovenská hymna.

Z bývalých premiérů se v publiku sešli Vladimír Špidla, Jiří Paroubek, Mirek Topolánek, Jiří Rusnok, Jan Fischer a Andrej Babiš, většina z nich dorazila s partnerkami. Předtím byli společně na slavnostní večeři, kterou v Kramářově vile uspořádal Fiala. K pozvání k jednomu stolu odpoledne uvedl, že chce, aby v obdobných slavnostních chvílích byli všichni novodobí čeští premiéři pohromadě, a to navzdory tomu, že mnozí byli nebo jsou politickými soupeři.

Mezi posluchači v sále byli také předsedové Senátu Miloš Vystrčil (ODS) a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) či bývalá první první dáma Dagmar Havlová. Pozvání přijala rovněž řada velvyslanců.

Česká republika vznikla 1. ledna 1993 po rozdělení společného státu Čechů a Slováků. První lednový den je v České republice i na Slovensku státním svátkem.