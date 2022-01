Současné velmi teplé počasí podle předsedy ovocnářů ovocným stromům nevadí

Holovousy (Jičínsko) - Současné velmi teplé počasí ovocným stromům nijak nevadí. Horší by bylo, kdyby nadprůměrné teplo přišlo v polovině února. To by mohlo v jižních oblastech republiky vyvolat nežádoucí předčasné probuzení a následné brzké kvetení zejména meruněk. ČTK to dnes řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Teplotní rekordy Česko eviduje od pátku, teploty stoupají výrazně přes deset stupňů Celsia. Ve středu má ale přijít ochlazení s mrazy.

"S ohledem na začátek ledna se ani při nynějších vysokých teplotách v ovocných sadech nic neděje. Týdenní oteplení, byť rekordní, nehraje žádnou roli," řekl Ludvík. Ovocné stromy jsou podle něj nyní v zimním spánku, tedy dormanci, a to v její přirozené první fázi. "Stromy v ní bez ohledu na počasí odpočívají a rašit nezačnou," uvedl.

Ve druhé fázi zimního spánku jsou již stromy připraveny se po zimě probudit a začít rašit. U této fáze již příchod teplého počasí hraje významnou roli. Kdyby velké teplo přišlo například v polovině února, tak by se zejména na jižní Moravě mohly stromy začít probouzet a rašit.

Když v minulosti k takovému předčasnému rašení došlo, tak meruňky na jižní Moravě rozkvetly již kolem 20. března. Při tak brzkém kvetení výrazně roste riziko, že ovocné stromy v době květu či po odkvětu významně poškodí jarní mrazy. "Leden je v tomto ohledu bez problémů, začneme se bát spíš až v únoru a potom samozřejmě v březnu," řekl Ludvík.

Jarní mrazy srážejí v posledních letech úrodu ovoce v ČR dost často. Škody z mrazů ovocnáři utrpěli zejména v letech 2019, 2017, 2016 a 2011. Předloni mrazy zdecimovaly především úrodu meruněk. Mimořádně ničivé byly květnové mrazy v roce 2011, kdy bylo poničeno 10.500 hektarů sadů, tedy asi 60 procent všech výsadeb. Sklizeň ovoce tehdy klesla na pouhých 101.249 tun a patřila mezi nejnižší sklizně za posledních 50 let.