Současná svatba v Česku? V přírodě a s nevěstou bez bílých šatů

Ostrava - Obřad v přírodě nebo stodole, nevěsta spíše ve volnějších vzdušnějších šatech, které nejsou bílé, a s kyticí, v níž nechybí květina z louky - tak nejčastěji vypadá v Česku současná svatba. Trendy se nevyhýbají ani snubním prstýnkům a dortům. Letošní svatební sezonu navíc ovlivňuje kulatý letopočet. ČTK to řekli zástupci firem na veletrhu Svatba, který se dnes a v neděli koná na ostravské Černé louce.

Manažerka veletrhu Zuzana Boháčová řekla, že během jeho 12 ročníků je vidět obrovský vývoj hlavně u prstýnků a svatebních šatů. "Před lety byly moderní nadýchané sukně, byla moderní jenom bílá. Dneska jsou to úzké šatičky, krajky a moderní jsou barvy jako červená," řekla.

V přírodě se podle ní nyní koná snad 80 procent svateb. "Nevěsta se vdává na louce v zelených šatech, místo prstýnku mají třeba jenom trávu kolem prstu, nechají si postavit slavobránu ze dřeva, hostinu mají stylem úplně přírodním, dorty nemají s tunami fondánu, ale takzvané nahé dorty, čisté, že jde vidět i nádivka," popsala trendy Boháčová.

Jana Ksiažková z ostravského Svatebního domu Angelika řekla, že se šaty přizpůsobují prostředí, kde se svatba koná, a dnes jsou svatby hodně venku, pod altánkem nebo ve stodolách. "Určitě si nevezmete pod nějaký altánek úplně bohatou róbu. Když slečny mají svatbu venku, chtějí něco jednoduššího," řekla.

Nejvíc ale podle ní letí krajky, luxusní materiály a precizní střihy. "Slečny hodně preferují takový ten bohostyl v jemném provedení, když mají svatby venku. Pořád jsou ale ještě i takové ty bohaté princeznovské šaty s obrovskými sukněmi, dlouhými vlečkami," řekla Ksiažková. "Barvy jsou různé - třeba capuccino, bílá káva, krémová, champagne. Jako novinka hodně vstoupila na náš trh pudrově růžová," dodala.

Jarmila Mátová z havířovského Svatebního salonu Vanessa řekla, že šaty zdaleka nejsou striktně bílé, ale například v odstínech zlatá, ivory, pudr. "Je to všechno volné, vzdušné, nic těžkého, hodně zdobené krajky, zdobené korzety, vršky. Holky vybírají šaty i podle toho, že vědí, že to bude v přírodě a mají v tom být celý den, potom se fotit někde na loukách," řekla Mátová.

Zájem proto roste o odlehčené materiály. "Když víte, že budete mít svatbu na zámku, tak si vyberete honosný model, ale když víte, že to je někde jako party venku, tak jdete do těch lehčích modelů, protože se nechcete převlíkat po dvou hodinách," řekla Mátová.

Pavla Hrabcová z klenotnictví Brilas řekla, že u snubních prstýnků se objevuje trend, že ženich má jiný prsten než nevěsta. "Žena si vezme třeba bílé zlato a pán si vezme ocel. Už to není tak, že musí mít oba stejné," řekla. Trendem jsou i prsteny z jiných materiálů než z tradičního zlata. "Máme titan, ocel, ty jsou velmi žádané pro svoji nízkou cenu. Ne, že by převažovaly nad zlatem, ale jsou velmi oblíbené," řekla Hrabcová. Zlaté prsteny přijdou v průměru na 20.000 korun za pár, u titanu a ocele je to třeba kolem 3500 až 4000 korun.

Kateřina Sobolová z ostravského klenotnictví Verteo řekla, že velice oblíbené je teď růžové zlato. "Zákazníci ho vyhledávají čím dál častěji, a to nejenom ve snubních prstenech, ale i náušnice, klasické prsteny nebo řetízky. Růžové zlato bylo populární třeba v době našich maminek nebo babiček, pak to trochu přestalo a teď je to znova veliký trend," řekla Sobolová.

Stoupá podle ní zájem také o snubní prsteny s netypickými povrchovými úpravami, rytinkami nebo pískováním. "Začalo se i kombinovat dvojí, trojí zlato i netypické tvary. Předtím byl jenom rovný kroužek, teď už jsou i různé vlnky nebo zúžení, třeba spodek máte hrubý a vršek se naopak ztenčuje. Moderní začaly být i dost netypické, někdy extravagantní vzory," řekla Sobolová.

Adéla Musilová, jejíž ateliér Kytky ze srdce se zabývá zakázkovou floristikou, řekla, že na svatbách nyní "frčí" volnost, jednoduchost a hodně přírody. "Občas to malinko vypadá, jako že nevěsta přijde na louku, ráno si bosky na rose sesbírá kytici, vezme si ji a jde se vdát. Ono to tak samozřejmě úplně není, ale ten efekt svateb takový je. Je tam vzduch, je tam volnost," uvedla Musilová.

Už několikátou sezonu podle ní ve svatební floristice vede eukalyptus. "Je voňavý, je krásný, má jinou barvu. Už se nevěsta nebojí i takových trošičku atypických květin, a to třeba dát si bodláčí do svatební kytice. Přestává to být o růžích. Hodně zeleně, hodně větví a některé nevěsty se chtějí vdávat třeba i fakt s křovím, mají takový hodně rozevlátý bohostyl," řekla Musilová.

Běžná svatební sezona podle ní začíná v květnu a naplno jede od června do října. Letos je ale vytíženým i únor, který je jinak na svatby velmi netypickým měsícem. "Čísla tam určitě hrají roli. Mám objednávky na 20. 2. i na 22. 2.," řekla Musilová.

Podle manažerky veletrhu je svatebně extrémně vytížený i tento víkend. "Spolupracujeme i s matrikami a mám informaci, že právě termín 1. 2., 2. 2. 2020 byl dva roky dopředu plný. Novomanželé jsou na čísla a chtějí na prstýncích mít krásné datum. Svatby bývají i přes týden. 20. 2. a 22. 2. to bude obdobné," řekla Boháčová. Dalším exponovaným datem pak bude například 10. říjen.