Soubor Pavel Haas Quartet vydává nahrávku Brahmsových kvintetů

Praha - Oceňovaný soubor Pavel Haas Quartet vydává nové album obsahující Smyčcový kvintet č. 2 G dur a Klavírní kvintet f moll Johannese Brahmse. Podobně jako v případě titulu s kvintety Antonína Dvořáka si Pavel Haas Quartet přizval svého bývalého člena a violistu Pavla Nikla a klavíristu Borise Giltburga. Koncertně nové nahrávky představí v zahraničí, v České republice se soubor vystoupí v září v rámci svého kurátorství komorní řady festivalu Dvořákova Praha. V rozhovoru s ČTK to uvedl violoncellista Peter Jarůšek.

Významný britský hudební časopis BBC Music Magazine letos zařadil Pavel Haas Quartet mezi deset nejlepších smyčcových kvartet všech dob po bok takových jmen, jakými jsou například Alban Berg Quartet, Amadeus Quartet či Borodin Quartet. "Velmi nás to těší a byli jsme překvapení, že nás vybrali do této exkluzivní společnosti. Samozřejmě, že je to subjektivní záležitost a v hudbě se nedá vyhrávat jako ve sportu. Já sám bych mohl vyjmenovat třicet dalších kvartet, která by tam měla být. Ale dostat se do tohoto výběru bereme jako fakt, že asi něco děláme dobře," řekl Jarůšek.

Novou nahrávkou soubor navázal na předchozí album se Smyčcovými kvartety č. 2, 7 a 8 Dmitrije Šostakoviče, které vyšlo v říjnu 2019. "Album představuje určitou výhybku do jiného směru než byl Šostakovič. Brahmse hrajeme pravidelně na koncertech a jsme přesvědčeni, že skladby dozrály do bodu, kdy bylo potřeba je nahrát. Můžeme to brát také jako jakési přemostění s kvintety Antonína Dvořáka z roku 2017. Jde o vrcholná díla dvou respektovaných představitelů romantismu," uvedl Jarůšek.

Své deváté album Pavel Haas Quartet představí na koncertech ve Velké Británii. V Česku soubor vystoupí v září v rámci svého kurátorství komorní řady festivalu Dvořákova Praha. "Je to velký projekt Pavel Haas Quartet. Během tří následujících ročníků festivalu je na nás výběr interpretů a dramaturgie kompletního provedení všech smyčcových kvartet Antonína Dvořáka běhen tří let," uvedl Jarůšek.

Pavel Haas Quartet má od loňského roku novou členku Luo-ša Fang, která vystřídala violistu Jiřího Kabáta. Vedle uznávané houslistky a violistky čínského původu tvoří soubor violoncellista Jarůšek, houslistka Veronika Jarůšková a houslista Marek Zwiebel.

Soubor nese jméno českého skladatele první poloviny 20. století Pavla Haase (1899-1944). Za 17 let působení na hudební scéně dosáhl pozice mezinárodní interpretační elity. Od roku 2004 získalo kvarteto řadu prestižních cen - mimo jiné vítězství v mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro nebo vítězství v mezinárodní soutěži smyčcových kvartetů Premio Paolo Borciani. V roce 2018 kvarteto pošesté obdrželo "Oscara klasické hudby" - ocenění britského hudebního měsíčníku Gramophone za nahrávku Kvintetů op. 81 a 97 Antonína Dvořáka. České album bodovalo v kategorii Komorní hudba.