Soubor Cirk La Putyka chystá na letošní rok dvě nová představení

Praha - Dvě nová představení na druhou polovinu letošního roku připravuje soubor Cirk La Putyka. Do prostoru pražských Jatek78 chystá premiéry představení nazvaných Boom a Senses. Do šapitó Azyl78 pak plánuje novou verzi představení Cesty, které bylo loni dlouho dopředu vyprodané. ČTK o tom dnes za soubor informoval Jiří Sedlák.

"Všichni doufáme, že po dvou letech koronavirových opatření se vrátíme k normálnímu fungování souboru a obecně živé kultury. Nevracíme se ale v přemýšlení o nových projektech zpět, naopak využijeme zkušenosti z řady netradičních akcí a večerů, které jsme za ty dva roky realizovali," uvedl principál souboru Rosťa Novák ml.

V inscenaci Boom v jeho režii s premiérou letos v září na Jatkách78 bude účinkovat nejmladší generace herců, tanečníků a akrobatů od 14 do 32 let sdružená v dlouhodobém projektu Cirku La Putyka nazvaném Young Blood. "Je to skupina lidí, kterou jsme během covidu začali sami vzdělávat a vychovávat v cirkusovém umění. Oplývají neuvěřitelnou energií, entuziasmem, nadšením, chutí a talentem," zdůraznil Novák. Představení Boom má ukázat výbuch pozitivní energie jedné generace a je určené jejich vrstevníkům, kteří by do divadla třeba nikdy cestu nenašli.

V prosinci pak bude mít na Jatkách78 premiéru inscenace Senses, s níž se do Cirku La Putyka vrací po čtyřech předchozích představeních finský režisér Maksim Komaro. Diváci se podle něj mohou těšit na pestrý mix kabaretu, cirkusu a abstraktní fyzické komedie. Představení bude založené na zkoumání tradičního a současného cirkusu a má být i poctou slavným cirkusovým umělcům minulosti.

Vedle dalších projektů Cirk La Putyka a režisér Novák připravují novou verzi představení Cesty, které soubor uvede letos od 23. dubna do 8. května opět v šapitó Azyl78. Večer plný akrobacie, žonglování, tance a náročných čísel je inspirovaný historií cirkusové rodiny Kludských i aktivitami souboru Cirk La Putyka v době koronaviru.

V Praze se aktuálně koná festival nového cirkusu Cirkopolis. V Paláci Akropolis, divadle Ponec a prostoru NoD nabízí tuzemské i zahraniční umělce a soubory s jejich žonglováním, akrobacií, tancem i pohybovým divadlem. Festival trvá do 18. února.

V neděli 20. února vystoupí na Jatkách 78 dva akrobaté z německé novocirkusové skupiny Analog. O tom, co znamená pro jedince domov, pojednává vystoupení s názvem Wilt and shine Floriana Zumkehra. Vystoupení Stick to me Carlose Zaspela zkoumá dynamiku vztahů lidí s depresí. Současná akrobacie a nový cirkus nemají být podle těchto umělců jen veselou a zábavnou podívanou. Mohou podle nich promlouvat k současným problémům a vyjadřovat se k osobním tématům, přičemž právě umění může být prostředkem, jak se s nimi vyrovnat.