New York - S napětím očekávaný souboj sester Williamsových ve třetím kole US Open žádné drama nepřinesl. Mladší a úspěšnější Serena dominovala a Venus na hlavním dvorci Arthura Ashe deklasovala za hodinu a čtvrt 6:1 a 6:2.

Serena Williamsová, která hraje první sezonu po loňském narození dcery Olympie, tak pokračuje v cestě za čtyřiadvacátým grandslamovým titulem. "Odehrála jsem nejlepší zápas po návratu. Tvrdě jsem na tom pracovala doufám, že se to začne ukazovat," řekla po utkání. Po využitém mečbolu se ani moc neradovala, sestru u sítě objala a i diváci ji oslavovali jen chladně.

Předzápasové napětí ještě stouplo, když si Serena ve druhé hře hnula kotníkem. O první pauze si nechala pravou nohu obvázat, ale její hru to nijak nepoznamenalo. Ve zbytku utkání jednoduše Venus přehrála - dala deset es a měla 34 vítězných úderů.

"Hrála výtečně. Já toho moc špatně neudělala, ale vůbec jsem se nedostala do hry. Byl to jeden z nejlepších zápasů, které proti mně odehrála," řekla Venus. Serena po třicátém vzájemném utkání zvýšila vedení nad sestrou na 18:12. Soupeřkou šestinásobné vítězky US Open v osmifinále bude Estonka Kaia Kanepiová, která v 1. kole překvapivě vyřadila Simonu Halepovou.