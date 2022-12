Souboj rivalů Anglie s Francií určí posledního semifinalistu MS

Dauhá - Souboj velkých rivalů Anglie s Francií určí v sobotu večer na fotbalovém mistrovství světa posledního semifinalistu. Nepatrným favoritem zřejmě největšího šlágru osmifinálového programu je výběr galského kohouta, který obhajuje zlato a s nadcházejícím soupeřem prohrál jediné z posledních osmi utkání. Angličané se pokusí zastavit s pěti brankami nejlepšího střelce turnaje a hlavní francouzskou ofenzivní zbraň útočníka Kyliana Mbappého.

Oba velcí soupeři spolu dosud odehráli 31 utkání, z nichž 17 vyhrála Anglie. Na velké akci se potkají pošesté. Zatímco Angličané zvítězili v obou vzájemných duelech na mistrovství světa v roce 1966 a 1982, ve třech duelech na evropských šampionátech v letech 1992, 2004 a 2012 neprohrála Francie.

"Zápas s Francií pro nás bude tím největším testem. Jsou to mistři světa, turnajový tým, navíc mají výjimečné individuality. Bude to velká výzva, historická rivalita mezi oběma zeměmi slibuje úžasný zápas. K postupu ze sebe budeme muset dostat to nejlepší, co umíme," řekl na tiskové konferenci anglický trenér Gareth Southgate.

Jeho svěřenci v osmifinále porazili Senegal 3:0 a s 12 brankami mají spolu s Portugalskem nejlepší ofenzivu na turnaji. Vicemistři Evropy z loňského roku na šampionátu v Kataru už tři duely po sobě neinkasovali. V sobotu však čeká anglickou defenzivu velký test, čelit bude rozjetému kanonýrovi Mbappému, který dal při osmifinálové výhře 3:1 nad Polskem dvě branky a útočí na prvenství v tabulce střelců.

"Je mi jasné, co musím udělat, a to je zastavit Mbappého. Pravděpodobně je snadnější o tom mluvit než to udělat, ale nepodceňuji se. Hrál jsem už plno zápasů proti skvělým hráčům jak za Manchester City, tak za reprezentaci," uvedl anglický pravý bek Kyle Walker, který by se měl na hřišti v soubojích potkávat s Mbappém.

"Jsem si jistý, že Anglie se pečlivě připravuje na to, jak čelit Kylianovi. Ale Kylian je momentálně v pozici, že dokáže rozhodovat zápasy. V posledním utkání dokonce nebyl ve své špičkové formě, přesto dal dva góly. Navíc máme i další nebezpečné hráče," prohlásil francouzský trenér Didier Deschamps.

Zatímco Francie na světovém šampionátu uspěla v šesti z dosavadních osmi čtvrtfinále, Angličané postoupili jen ve třech z 10 pokusů. Před čtyřmi lety v Rusku si zahrály semifinále oba týmy. Francie dotáhla svou cestu až k druhému zlatu na MS, Anglie skončila čtvrtá. Výběr Albionu čeká na triumf z velkého turnaje od prvenství na mistrovství světa v roce 1966.

"Anglie je velmi silná v přechodu do útoku, více než polovinu gólů dala z rychlých brejků. Ale mají i jiné kvality. Mají technické hráče, umějí dávat góly a jsou nebezpeční ze standardek," uvedl Deschamps.

"Když porovnáme oba týmy, tak na minulém mistrovství v Rusku bylo více hráčů z týmu Anglie než Francie. Angličané se minule dostali do semifinále, na Euru postoupili do finále. Hodně se posunuli. Jsou připraveni bojovat o trofeje, vloni měli smůlu, byli blízko. Ale i my máme dobrý tým, kvalitní mix zkušených a mladých hráčů," řekl francouzský brankář Hugo Lloris.

Zápas začne na stadionu v Chúru v sobotu ve 20:00 SEČ. Do anglického týmu se vrátil ofenzivní univerzál Raheem Sterling, který odcestoval domů, aby byl nablízku rodině po ozbrojeném vloupání do jejich domu. V základní sestavě ale nejspíš nebude. Postupující si v semifinále zahraje s vítězem utkání Maroko - Portugalsko.

Statistické údaje před čtvrtfinálovým zápasem Anglie - Francie: Výkop: sobota 10. prosince, 20:00 SEČ (Chúr). Rozhodčí: Sampaio - Boschilia, Pires (všichni Braz.) - Gallo (video, Kol.). Umístění v žebříčku FIFA: 5. - 4. Bilance celková: 31 17-5-9 73:39. Bilance na MS: 2 2-0-0 5:1. Předpokládané sestavy: Anglie: Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Rice - Henderson, Bellingham - Saka, Kane, Foden. Francie: Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud. Absence z aktuální nominace: White (osobní důvody), Sterling, Stones, Wilson (všichni nejistý start) - L. Hernandez (zranění), Benzema (rekonvalescence). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Kane - Giroud (oba 52). Nejlepší střelci na turnaji: Rashford, Saka (oba 3) - Mbappé (5). Zajímavosti: - Anglie vyhrála 17 z 31 vzájemných zápasů, z toho 10 před rokem 1950 - Francie prohrála jediný z posledních 8 vzájemných duelů - Anglie zvítězila v obou vzájemných zápasech na MS v letech 1966 a 1982, Francie neprohrála ve 3 vzájemných duelech na ME v letech 1992, 2004 a 2012 - Anglie se představí ve čtvrtfinále MS pojedenácté, postoupila jen ve 3 případech včetně šampionátu před 4 lety - Francie si na MS zahraje čtvrtfinále podeváté, uspěla šestkrát včetně šampionátu před 4 lety - Anglie na MS před 4 lety skončila čtvrtá, v roce 1966 získala zlato - Francie obhajuje zlato a MS vyhrála také v roce 1998 - Anglie v osmifinále porazila Senegal 3:0, ve skupině zvítězila 6:2 nad Íránem a 3:0 nad Walesem a remizovala 0:0 s USA - Francie v osmifinále porazila Polsko 3:1, ve skupině zvítězila 4:1 nad Austrálií a 2:1 nad Dánskem a prohrála 0:1 s Tuniskem - Anglie 5x za sebou neprohrála a v posledních 3 zápasech neinkasovala - Anglie má na letošním MS s 12 góly nejlepší útok spolu s Portugalskem - Anglie na letošním MS jako jediná neinkasovala ani jednu kartu - Anglie vloni na Euru získala stříbro - Francie prohrála jediný z posledních 11 zápasů - Dier a Pickford (oba Anglie) si mohou připsat 50. reprezentační start - Mbappé (Francie) vede s 5 góly střeleckou tabulku letošního MS