Souboj Olomouce s Opavou otevře deváté ligové kolo

Olomouc - První fotbalová liga po reprezentační přestávce pokračuje devátým kolem, které otevře páteční předehrávka mezi Olomoucí a Opavou. Oba týmy minule nečekaně obraly o body pražské favority. Sigma na Spartě remizovala 3:3, Slezané doma i v dlouhém oslabení s mistrovskou Slavií vybojovali výsledek 1:1.

"Opava je nevyzpytatelný soupeř. Na jejich utkání se Slavií jsem se díval, hráli výborně, dokonce i v deseti hráčích byl jejich výkon kvalitní. Nečeká nás nic lehkého. Jestli si myslíme, že přijede Opava a bude to jednoduché, na to zapomeňme. Naší povinností je teď bodovat a o to je to těžší," řekl olomoucký kouč Radoslav Látal pro klubový web.

"Proti Slavii se v prvním poločase snažili presovat a hrát hodně vysoko. To ale ještě hráli v jedenácti hráčích. Pak samozřejmě couvli a v tom bloku hráli perfektně. Je to určitě způsob hry, se kterým se mohou ukázat i u nás na Hané," doplnil Látal.

Osmá Olomouc v tomto ligovém ročníku ještě doma neprohrála, ze tří zápasů získala sedm bodů a pouze jednou inkasovala. Hanáci však vyhráli jediné z posledních čtyř utkání s Opavou v nejvyšší soutěži.

Cenný bod proti Slavii možná zachránil místo opavskému trenérovi Ivanu Kopeckému, jehož tým před zápasem s obhájci titulu v lize prohrál pětkrát za sebou. Slezané jsou v tabulce na čtrnáctém místě, kde mají náskok jednoho bodu na Karvinou a Teplice.

"Remíza v deseti se Slavií je pro nás samozřejmě povzbuzením. Ale v Olomouci to bude jiný zápas. Sigma naposledy po velmi dobrém výkonu remizovala na Spartě, předtím doma porazila Teplice. Je v pohodě. Při pohledu na tabulku je jasné, že potřebujeme bodovat. Všichni si uvědomujeme, o co hrajeme," uvedl Kopecký.

Páteční duel Olomouc - Opava se na Andrově stadionu hraje od 18:00, přímý televizní přenos nabídne stanice ČT sport.