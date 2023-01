Souboj mezi lídry konferencí v NBA ovládli basketbalisté Denveru

New York - Basketbalisté Denveru zvítězili v souboji nejlepších týmů obou konferencí v NBA nad Bostonem 123:111. Dvojnásobný nejužitečnější hráč soutěže Nikola Jokič zaznamenal v dresu vítězných Nuggets triple double za 30 bodů, 12 doskoků a 12 asistencí. Denver si upevnil první místo v Západní konferenci před New Orleansem a Memphisem, který vyhrál 118:108 nad Sacramentem i díky 35 bodům Ja Moranta.

Zápas v Denveru se nečekaně protáhl o 35 minut, jelikož sedm minut před koncem zasmečoval bostonský Robert Williams tak tvrdě, že ohnul obroučku a šesti opravářům dalo hodně práce ji opět narovnat. "Ani jsem nevěděl, že jsem to udělal já, dokud mi to neřekli spoluhráči. Něco takového se mi stalo poprvé," divil se Williams.

"Trvalo to moc dlouho. Nikdo s námi pořádně nekomunikoval. Ovlivnilo to zápas. Po takové pauze se mohou snáze stát zranění. Naštěstí se nic nestalo. Moc to domácí nezvládli," řekl Jaylen Brown, s 30 body nejlepší střelec Bostonu. Denver v době přerušení vedl o 18 bodů. "Bylo to šílené. Hlavně jsme se soustředili na to, abychom ten náskok po pauze neztratili," řekl Bones Hyland, se 17 body pátý nejlepší střelec Denveru v zápase.

Memphis má jen o jednu výhru méně a v duelu se Sacramentem dominoval pod košem. A to zejména díky Stevenu Adamsovi, který si 23 doskoky vyrovnal osobní rekord. Z toho 13 míčů takto získal v útoku. "Steven je v tom neuvěřitelný. Neznám nikoho, kdo je schopný s ním soupeřit pod košem. Je jak chlap mezi chlapci," ocenil spoluhráče Morant. Grizzlies při zakončení z podkošového prostoru předčili soupeře o 20 bodů, Sacramentu nepomohlo ani 15 trojek.

K Bostonu se mohl přiblížit třetí tým Východní konference Milwaukee, jenže Bucks nechali odpočívat hvězdného Janise Adetokunba kvůli bolavému kolenu a bez něj prohráli s Washingtonem 95:118. Byl to pátý neúspěch za posledních šest zápasů, naopak Wizards vyhráli popáté v řadě, přestože postrádali nejlepšího střelce Bradleyho Beala. Japonec Rui Hačimura k tomu přispěl 26 body z lavičky.

Výsledky NBA

Denver - Boston 123:111, Memphis - Sacramento 118:108, Milwaukee - Washington 95:118.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 37 26 11 70,3 2. Brooklyn 36 24 12 66,7 3. Philadelphia 35 21 14 60,0 4. New York 37 19 18 51,4 5. Toronto 36 16 20 44,4

Centrální divize:

1. Milwaukee 36 23 13 63,9 2. Cleveland 37 23 14 62,2 3. Indiana 37 20 17 54,1 4. Chicago 36 16 20 44,4 5. Detroit 39 10 29 25,6

Jihovýchodní divize:

1. Miami 37 19 18 51,4 2. Atlanta 36 17 19 47,2 3. Washington 38 17 21 44,7 4. Orlando 37 13 24 35,1 5. Charlotte 37 10 27 27,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 36 23 13 63,9 2. New Orleans 36 23 13 63,9 3. Dallas 37 21 16 56,8 4. San Antonio 36 12 24 33,3 5. Houston 36 10 26 27,8

Severozápadní divize:

1. Denver 36 24 12 66,7 2. Portland 35 18 17 51,4 3. Utah 39 19 20 48,7 4. Minnesota 37 16 21 43,2 5. Oklahoma City 36 15 21 41,7

Pacifická divize:

1. LA Clippers 38 21 17 55,3 2. Sacramento 35 19 16 54,3 3. Phoenix 37 20 17 54,1 4. Golden State 37 19 18 51,4 5. LA Lakers 36 15 21 41,7