Německý tenista Alexander Zverev se objímá se svým bratrem Mischou poté, co ho porazil ve Washingtonu. ČTK/AP/Andrew Harnik

Washington/San Jose/Kitzbühel - První souboj tenisových bratrů Zverevových na okruhu ATP vyhrál mladší Alexander. Třetí hráč světového žebříčku na turnaji ve Washingtonu porazil Mischu 6:3, 7:5 a dál kráčí za obhajobou titulu. Ve čtvrtfinále jednadvacetiletého Němce čeká zkušený Japonec Kei Nišikori. Bez odehrání jediného míčku postoupila česká deblistka Květa Peschkeová s novou tchaj-wanskou spoluhráčkou Čchan Jüng-žan na turnaji v San Jose do semifinále. Již ve finále čtyřhry je v Kitzbühelu Roman Jebavý.

"Bylo to opravdu zvláštní, mimořádné," řekl Alexander Zverev. "Kdo může říct, že na jednom z tak velkých turnajů hrál proti bratrovi? Doufám, že to nebylo naposledy a jednou si spolu zahrajeme finále. Snad to byl jen první zápas z mnoha," dodal mladší z bratrů.

Mischovi bylo devět let, když se Alexander narodil. Emoce s ním také cloumaly. Hlavně už před zápasem při losu a společném focení. "Publikum bylo skvělé. Měl jsem slzy v očích a říkal si, na co asi myslí naši rodiče," řekl Mischa. Matku i otce měli ve čtvrtek v hledišti.

Odehráli dohromady 539 zápasů na tour v hlavní soutěži, než na sebe konečně narazili. "Pro mě bylo hrozně těžké se soustředit. Celkově to bylo neuvěřitelné," dodal starší z bratrů, jemuž v žebříčku patří 42. místo. Společně si pak zahráli čtyřhru a přehráli 6:1, 6:4 lídry světového žebříčku Olivera Maracha a Mateho Paviče.

Bývalý první hráč světa Murray slavil postup do čtvrtfinále až ve tři hodiny ráno místního času. V dalším testu operované kyčle nastoupil o půlnoci proti Mariusi Copilovi a rumunského tenistu udolal 6:7, 6:3 a 7:6. I do třetice tak vybojoval ve Washingtonu výhru ve třech setech. Maraton s Copilem byl pro Murrayho teprve šestým zápasem po lednové operaci.

Jebavý si v Kitzbühelu zahraje o titul ve čtyřhře

Roman Jebavý si na turnaji v Kitzbühelu zahraje o titul ve čtyřhře. Spolu s Argentincem Andrésem Moltenim si v semifinále poradili 7:6 a 6:3 s německou dvojicí Tim Pütz, Jan-Lennard Struff.

Osmadvacetiletý Jebavý bude po dvou loňských triumfech usilovat o třetí titul v kariéře. V Kitzbühelu se také pokusí ukončit neúspěšnou finálovou sérii v probíhající sezoně. V květnu totiž s Matwé Middelkoopem z Nizozemska nezvládl zápas o titul v Lyonu a poté neuspěl ani v červenci v Umagu s krajanem Jiřím Veselým.

V Kitzbühelu Jebavý s Moltenim ve finále vyzvou Itala Daniele Braccialiho s Argentincem Federicem Delbonisem.

Peschkeová je bez boje v San Jose v deblovém semifinále

Bez odehrání jediného míčku postoupila česká deblistka Květa Peschkeová s novou tchaj-wanskou spoluhráčkou Čchan Jüng-žan na turnaji v San Jose do semifinále. Coby nejvýše nasazený pár měly v prvním kole volný los a ke čtvrtfinále jejich soupeřky nenastoupily.

Třiačtyřicetiletá Peschkeová, vítězka 29 turnajů WTA ve čtyřhře, měla se světovou trojkou Čchan Jüng-žan hrát proti americko-běloruské dvojici Sofia Keninová, Aryna Sabalenková. Kvůli zranění Sabalenkové se však nehrálo.

Ve dvouhře po odstoupení turnajové jedničky Španělky Garbiňe Muguruzaové se v San Jose nepředstaví ani obhájkyně titulu Madison Keysová. Domácí tenistka se před úvodním zápasem omluvila kvůli poraněnému zápěstí.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů a žen ve Washingtonu (tvrdý povrch):

Muži (dotace 2,146.815 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Rubin (USA) - Isner (2-USA) 6:4, 7:6 (8:6), De Minaur (Austr.) - Johnson (11-USA) 6:4, 7:5, Rubljov (16-Rus.) - Paul (USA) 7:6 (7:5), 6:4.

3. kolo:

A. Zverev (1-Něm.) - M. Zverev (15-Něm.) 6:3, 7:5, Goffin (3-Belg.) - Tiafoe (13-USA) 6:0, 6:3, Kudla (USA) - Pouille (6-Fr.) 7:5, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), Nišikori (7-Jap.) - Shapovalov (9-Kan.) 7:6 (7:1), 6:3, De Minaur - Čong Hjon (8-Korea) 6:2, 4:6, 6:2, Tsitsipas (10-Řec.) - Duckworth (Austr.) 6:3, 6:4, Rubljov - Rubin 6:3, 6:2, A. Murray (Brit.) - Copil (Rum.) 6:7 (4:7), 6:3, 7:6 (7:4)..

Ženy (dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Linetteová (Pol.) - Ósakaová (3-Jap.) 6:2, 3:6, 6:3, Vekičová (7-Chorv.) - Stollárová (Maď.) 6:2, 3:6, 7:6 (15:13), Putincevová (8-Kaz.) - Bradyová (USA) 7:5, 6:2, Čeng Saj-saj (Čína) - Bonaventureová (Belg.) 6:4, 6:4, Kiicková (USA) - Boulterová (Brit.) 6:4, 5:7, 6:1, Kuzněcovová (Rus.) - Bogdanová (Rum.) 6:2, 6:1.

Turnaj mužů v Los Cabos v Mexiku

(tvrdý povrch, dotace 808.770 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Del Potro (1-Arg.) - Gerasimov (Běl.) 6:1, 6:1, Fognini (2-It.) - Nišioka (Jap.) 6:2, 6:2, Džumhur (3-Bosna) - Mmoh (USA) 6:2, 6:3, Norrie (Brit.) - Mannarino (4-Fr.) 6:4, 6:4.

Turnaj žen v San Jose

(tvrdý povrch, dotace 799.000 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

V. Williamsová (3-USA) - Watsonová (Brit.) 6:4, 4:6, 6:0, Tomljanovicová (Austr.) - Frechová (Pol.) 6:4, 3:6, 6:3.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Peschkeová, Čchan Jüng-žan (1-ČR/Tchaj-wan) - Keninová, Sabalenková (USA/Běl.) bez boje.

Turnaj mužů v Kitzbühelu

(antuka, dotace 561.345 eur):

Dvouhra - semifinále:

Istomin (Uzb.) - Jarry (Chile) 7:5, 6:7 (4:7), 6:4, Kližan (SR) - Munar (Šp.) 7:6 (7:3), 6:3.

Čtyřhra - semifinále:

Jebavý, Molteni (ČR/Arg.) - Pütz, Strugg (4-Něm.) 7:6 (7:4), 6:3.