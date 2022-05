Soros: Putinova vyjednávací pozice ve sporu o plyn není až tak silná

Davos (Švýcarsko) - Vyjednávací pozice ruského prezidenta Vladimira Putina v obchodování s plynem není tak silná, jak Putin předstírá. Uvedl to americký finančník a filantrop maďarského původu George Soros. Evropa má podle něj na Putina solidní páky. V dopise italskému premiérovi Mariu Draghimu Soros napsal, že Putin zcela zjevně Evropu vydírá a hrozí zadržováním dodávek plynu, pokud už to zrovna nedělá.

"Udělal to už před rokem. Plyn umístil do zásobníků, než aby jej posílal do Evropy. Tím vznikl nedostatek, vzrostly ceny a on získal spoustu peněz," napsal v pondělí Soros o ruském prezidentovi. Server finanční televize CNBC se snažil ruské činitele ve středu kontaktovat, ti se ale k Sorosovým slovům zatím nevyjádřili.

Rusko minulý týden zastavilo dodávky plynu do Finska se zdůvodněním, že země neplatí za odebraný plyn v rublech, jak nyní Kreml požaduje. Krátce předtím Finsko oznámilo, že chce vstoupit do Severoatlantické aliance, kterou Putin kritizuje a jejímuž rozšíření dál na východ k hranicím Ruska se snaží zabránit.

Ruská státní plynárenská společnost Gazprom už přestala dodávat plyn i do Polska a do Bulharska, rovněž s odkazem na to, že tyto dvě země nechtějí platit v rublech. Rusko začalo platby ve své měně vyžadovat po invazi na Ukrajinu, kdy na něj západní země uvalily sankce.

Soros ale tvrdí, že i Evropa má na Putina páky. Sedmadvacetičlenná Evropská unie odebírá asi 40 procent spotřebovávaného plynu z Ruska, což jí znemožňuje přestat surovinu z Ruska odebírat přes noc. Finančník poukazuje na to, že EU je pro Rusko velmi důležitý trh a Putin potřebuje příjmy z prodeje plynu, aby se mu nezhroutilo hospodářství.

"Odhaduje se, že kapacita ruských zásobníků bude do července plná. Evropa je jeho jediný trh. Pokud nebude dodávat do Evropy, bude muset ukončit těžbu na Sibiři, odkud ten plyn proudí. Jde zhruba o 12.000 vrtů. Nějakou dobu trvá, než se zavřou, ale až budou zavřené, bude je kvůli stáří toho zařízení těžké znovu otevřít," napsal Soros v dopise italskému premiérovi.

Evropa musí podle něj podniknout urychlené přípravy a teprve pak začít vyjednávat. "Bez nich by bylo velmi těžké ty útrapy v podobě náhlého zastavení dodávek politicky ustát," řekl Soros. "Evropa by pak musela zavést vysokou daň na dovoz plynu," dodal.

Soros vešel v širší známost v roce 1992, kdy využil anomálie v kurzech a vsadil zhruba deset miliard dolarů na pokles kurzu britské libry. Britská centrální banka tehdy libru neudržela v Evropském mechanismu směnných kurzů navzdory tomu, že proti Sorosovi začala mohutně intervenovat. Odhaduje se, že na obranu měny tehdy vynaložila asi 3,4 miliardy liber. Peníze ze státní pokladny určené k obraně měny skončily jako zisky spekulantů. Soros tehdy na operaci vydělal přes miliardu dolarů.