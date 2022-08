Sony čelí v Británii kvůli poplatkům v PlayStation žalobě o pět miliard liber

ČTK/AP/Jae C. Hong

Prezentace Sony Playstation. ČTK/AP/Jae C. Hong

Londýn - Japonská společnost Sony čelí v Británii žalobě o pět miliard liber (146 miliard Kč) kvůli své herní konzoli PlayStation. Její uživatelé jsou přesvědčeni, že firma zneužívá svého postavení na trhu a v posledních šesti letech jim účtovala příliš vysoké ceny za hru samotnou i neúměrné poplatky za nákupy doplňků. Informoval o tom server BBC.

Skupinovou žalobu vede Alex Neillová, kterou Britové znají jako zastánkyni práv spotřebitelů. Pokud vše půjde podle představ stěžovatelů, mohlo by se odškodnění dočkat skoro devět milionů hráčů.

Žaloba uvádí, že Sony PlayStation porušila antimonopolní zákony, protože zavedla nespravedlivé podmínky jak pro vývojáře her, tak pro vydavatele. Výsledkem byl podle stěžovatelů růst cen.

"Už se nedá nic dělat," řekla BBC Neillová, když komentovala začátek sporu. Zástupci Sony PlayStation se k žalobě zatím nevyjádřili.

Nespokojení uživatelé stížnost podali u tribunálu, který řeší spory konkurenční povahy. Poukazují například na to, že z každé digitální hry nebo z nákupu doplňků prostřednictvím on-line obchodu PlayStation Store je podle pravidel nutné odvádět 30procentní poplatek.

Odškodné, které by mohl jednotlivec vysoudit, se odhaduje na 67 až 562 liber (1960 až 16.400 Kč). Týká se to v Británii každého, kdo od srpna 2016 nakoupil digitální hry nebo herní doplňky na své konzoli nebo přes virtuální obchod PlayStation Store.

"My si myslíme, že máme skutečně pádné argumenty. Jinak bychom to nedělali," řekla Neillová. "Je to dost velký počin postavit se takové firmě, jako je Sony," dodala. Neillová také řekla, že bojuje za miliony lidí, kterým byly účtovány příliš vysoké poplatky, aniž cokoliv tušili.

"Domníváme se, že společnost Sony zneužila svého postavení a že své zákazníky brala na hůl. Kroky společnosti Sony tak stojí spoustu peněz miliony lidí, kteří si to nemohou dovolit. Zejména když jsme uprostřed krize způsobené růstem životních nákladů a když jsou lidi vyždímaní z peněz jako nikdy předtím," řekla Neillová.

Není to poprvé, co si spotřebitelé stěžují na poplatky na digitálních platformách a za přístup k digitálnímu obsahu. Podobně si lidé ve více zemích stěžovali na americké firmy Apple a Google.

"Jakmile jste jednou v těch operačních systémech Apple nebo Android, tak už nemáte na výběr a musíte platit vysoké částky za obsah, protože neexistuje alternativa. My říkáme, že v případě zákazníků Sony PlayStation je to v podstatě totéž," dodala Neillová. Varovala ale, že podobné spory se mohou táhnout i roky.