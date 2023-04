Sondu Juice čeká start, první data od Jupiteru pošle až v nadcházející dekádě

Darmstadt (Německo) - Až do nadcházející dekády si lidstvo bude muset počkat na první zajímavá data ze sondy Juice, která se příští týden z evropského kosmodromu v Kourou ve Francouzské Guyaně vydá směrem k Jupiteru. Na tiskové konferenci to uvedli představitelé Evropské kosmické agentury (ESA).

"Musíme být trpěliví, k Jupiterově soustavě přiletíme v roce 2031. První zajímavá data očekáváme začátkem toho roku," uvedl Olivier Witasse, odborník ESA podílející se na projektu Juice. Na dlouhé cestě sonda využije gravitaci Země, Měsíce a Venuše a v okolí naší planety se bude pohybovat až do roku 2029. V letech 2031 až 2034 se očekává, že začne plnit hlavní cíl své mise - prozkoumat tři Jupiterovy ledové měsíce - Callisto, Europu a zejména Ganymedes - a zjistit, zda na nich mohl nebo může existovat život.

"Se sondou Juice život nehledáme. Zjišťujeme, jestli jsou měsíce obyvatelné," řekl Witasse. "Pokud dospějeme k závěru, že obyvatelné jsou, dalším krokem je zjistit, jestli tam už vznikl život, jestli tam je, nebo jestli vznikne v budoucnu," uvedl odborník. To je podle něj úkol pro další mise, které by například mohly přistát na Europě. "Budeme muset být kreativní, třeba přemýšlet o ponorkách (pro prozkoumání oceánů měsíce). Můžeme si myslet, že je to sci-fi, ale někdy se sci-fi může stát skutečností," popsal úkoly, které mohou lidstvo do budoucna čekat.

Projekt Juice (JUpiter ICy moons Explorer) počínaje startem příští týden pokoří několik významných milníků. Je první evropskou sondou, která se vydá k Jupiteru a v příštím desetiletí se má stát prvním kosmickým plavidlem, které bude kroužit na orbitě jiného než pozemského měsíce. Po cestě také jako první sonda provede gravitační manévr s využitím Měsíce i Země.

"Gravitační manévr musí být přesný. Nejnáročnějším manévrem ale bude zpomalení u Jupiteru," uvedl Alessandro Atzei, který na projektu pracuje se systémy užitečného zatížení. Sonda Juice bude v této fázi už zcela odkázána na sebe a jakékoliv problémy či potíže si bude muset vyřešit svépomocí.

Evropská kosmická agentura i kvůli jedinečnosti na projektu pracuje už od začátku minulé dekády. Na vývoji a testování sondy a jejích deseti zařízení, pomocí kterých bude Jupiterovy měsíce zkoumat, se podíleli i čeští vědci.

Start rakety Ariane 5, která šestitunové kosmické plavidlo vynese do vesmíru, ESA plánuje na příští čtvrtek.