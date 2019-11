Sondlandova výpověď k Ukrajině vyvolala rozruch, Trump se ohradil

Washington - Americký velvyslanec při Evropské unii Gordon Sondland dnes v Kongresu pod přísahou prohlásil, že prezident Donald Trump naléhal na Ukrajinu s cílem dosáhnout vyšetřování svého politického soka Joea Bidena a že o tom každý z americké administrativy věděl. Od Sondlandových slov se Trump distancoval, stejný krok učinili Trumpův osobní právník Rudy Giuliani, americký viceprezident Mike Pence a ministr energetiky USA Rick Perry. Velvyslanec mimo jiné ovšem popřel, že by mu prezident přímo řekl, že vyšetřováním Bidena je podmíněna americká vojenská pomoc Ukrajině.

Sondland před výborem Sněmovny reprezentantů pro kontrolu tajných služeb uvedl, že každý včetně Pence či ministra zahraničí Mikea Pompea věděl o tom, že prezident činí na Ukrajinu nátlak. O telefonickém rozhovoru Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, u kterého nebyl přítomen, řekl, že podle tehdy dostupných informací ho považoval za dobrý, jen se mu nyní zdá zvláštní, že o něm nedostal žádné podrobnosti. Během hovoru Trump Zelenskému řekl, že by chtěl, aby Ukrajina otevřela vyšetřování jeho volebního soka Joea Bidena.

Média Sondlandovu výpověď hodnotí jako špatnou pro obě strany, tedy jak pro demokraty, kteří vyšetřují, zda prezident porušil své pravomoci, tak pro Bílý dům i republikány. Velvyslanec totiž potvrdil, že ve vztahu k Ukrajině americký prezident postupoval podle zásady quid pro quo (něco za něco) a že kompromitující informace o Bidenovi vázal hlavně na souhlas s návštěvou ukrajinského prezidenta Zelenského v Bílém domě. Zároveň ale Sondland odmítl, že by mu Trump výslovně řekl, že vojenská pomoc Ukrajině je podmíněna vyšetřováním Bidena. V jednom okamžiku také prohlásil, že se prezidenta kvůli protichůdným informacím přímo zeptal, co přesně od Kyjeva žádá. Na to mu Trump odpověděl, že nic.

Právě tuto část výpovědi Trump dnes zmínil, když se od Sondlandových slov pokusil distancovat. Dodal také, že velvyslance moc nezná, ač mu Sondland přispěl v přepočtu 23 miliony korun na prezidentskou kampaň.

S výhradou vystoupila rovněž Penceova kancelář, která odmítla, že by viceprezident s velvyslancem někdy hovořil o propojení vojenské pomoci s vyšetřováním Bidena. Sondland kongresmanům řekl, že s Pencem na toto téma hovořil 1. září ve Varšavě před jednáním s Ukrajinci.

Dementi vydali i ministerstvo energetiky a Giuliani, který podle velvyslance ukrajinskou záležitost vedl. Giuliani uvedl, že se Sondlandem se nikdy nesetkal, jen s ním několikrát telefonicky hovořil. Ministerstvo energetiky zase sdělilo, že Sondland překroutil pověření, které ministr energetiky Rick Perry od prezidenta dostal, a že Perry nikdy s Giulianim o Bidenovi nemluvil.

Výpověď Sondlanda, kterého demokraté kvůli rozporům v předchozích svědectvích považují za nejméně důvěryhodného svědka, americká média bedlivě sledovala. Sondland je totiž zatím jediným vypovídajícím, který měl v ukrajinské politice přímý přístup k prezidentovi. Je také jediným představitelem administrativy, který přiznal souvislost mezi pozastavením americké vojenské pomoci Ukrajině s vyšetřováním Bidena.

Sondland se od ostatních svědků liší nejen kontroverzemi, ale podle televize CNN i naprosto odlišným vystupováním. Na horkém křesle se totiž cítil velmi uvolněně a v dobrém rozmaru, na jeho chování pak na rozdíl od jiných nebyla vidět ani známka nervozity.

Na programu dnešního dne veřejných výpovědí jsou ještě slyšení Laury Cooperové, která na americkém ministerstvu obrany řídí odbor Ukrajiny a Ruska, a náměstka ministra zahraničí Davida Halea. Očekává se, že jejich svědectví, která začnou později odpoledne místního času (pozdě večer SEČ) potrvají až do noci na čtvrtek.