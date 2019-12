Šoltys vyrazí na Dakar bez týmového kolegy, problém to ale nebude

Praha - Třetí start na slavné Rallye Dakar čeká v lednu pilota kamionu Tatra Martina Šoltyse. Opět bude členem týmu Buggyra Racing, tentokrát však bude jeho jediným zástupcem v kategorii. Jeho dřívější týmový kolega Martin Kolomý se totiž přesunul za volant osobního vozu.

"Myslím si, že se pro mě nic nemění. Stejně loni jel Martin před námi a nemohl mi pomoct. A když jel letos za námi, tak k nám nedojel, protože skončil dříve než my. Myslím si, že se nic nemění a člověk se musí spolehnout sám na sebe," řekl Šoltys ČTK. Šestačtyřicetiletý pilot dojel v roce 2018 při premiéře dvanáctý, letos jej zastavily technické problémy, kvůli nimž nestihl start osmé etapy.

Šoltys zůstal jediným českým závodníkem, jenž se na start Dakaru postaví s tatrou. I šéf Buggyry Martin Koloc přiznal, že se značka dostala za současných podmínek na hranu možností. "Tatra má jiný koncept než ostatní. Má to svoje výhody i nevýhody. Jedna z nevýhod je, že auto je oproti konkurenci těžké, ale zase v jiných ohledech je to výhoda. Pokud budou v Saúdské Arábii rozbité štěrkové cesty, jak se někde objevuje, tak bychom mohli využít právě podvozku tatry. Uvidíme," uvažoval Šoltys.

Poukázal tak na fakt, že příští ročník legendární rallye se pojede v nové lokalitě. Z Jižní Ameriky se přesunul na Blízký východ. "To, že pojedeme jinde, je jedno. Dakar je vždy jedinečný. Nikdy se nejede dvakrát za sebou po stejných kolejích, a i kdyby se jelo, tak si to člověk stejně nezapamatuje. Kilometrů je tolik, že je to jedno," pousmál se Šoltys.

Rodák z Rokycan si neklade konkrétní cíle, uspět ale chce. "Při prvním startu jsme sbírali zkušenosti a nebylo kam spěchat. Abych se na prvním Dakaru v první etapě rozbil a nic jsem nezažil, to by nebylo rozumné. Letos jsme vypadli ze sedmého místa. Kdyby se nám nezadřelo ložisko a nezůstali jsme v dunách, tak by z toho desítka byla," řekl Šoltys. "Není to o tom vyhrávat etapy, ale dojíždět je. Osvědčilo se nám to a stejná taktika bude i nyní," dodal.