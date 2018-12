Manchester - Dočasným trenérem fotbalistů Manchesteru United byl jmenován Nor Ole Gunnar Solskjaer. Bývalý útočník "Rudých ďáblů" a nástupce odvolaného Josého Mourinha povede tým do konce této sezony.

Solskjaer během hráčské kariéry strávil na Old Trafford jedenáct sezon, ve finále Ligy mistrů v roce 1999 vstřelil vítězný gól. Pětačtyřicetiletý kouč poslední tři roky vedl norské Molde, kde na začátku prosince podepsal novou smlouvu.

"Manchester United mám v srdci a je skvělé, že se vracím v této roli. Opravdu se těším na spolupráci s velmi talentovaným týmem, zaměstnanci a všemi lidmi v klubu," uvedl Solskjaer, který si premiéru odbude v sobotním ligovém utkání v Cardiffu.

Slavný Portugalec Mourinho dostal výpověď v úterý po dvou a půl letech na lavičce. United zažívají nejhorší vstup do sezony za posledních 28 let, za 17 kol nasbírali jen 26 bodů. Z šestého místa tabulky Premier League ztrácejí propastných 19 bodů na vedoucí Liverpool, kterému v neděli podlehli 1:3. Na čtvrtou příčku zaručující start v Lize mistrů mají "Rudí ďáblové" manko jedenáct bodů. Dosud inkasovali 29 gólů, což je jejich nejhorší bilance za posledních 56 let.