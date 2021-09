Solskjaer se po prohře s Bernem v LM zastal chybujícího Lingarda

Bern - Trenér fotbalistů Manchesteru United Ole Gunnar Solskjaer se po úvodním utkání Ligy mistrů s Young Boys Bern zastal svého svěřence Jesseho Lingaarda, jehož chyba zapříčinila na hřišti švýcarského celku nečekanou porážku 1:2. Namísto toho apeloval na zlepšení disciplíny svých svěřenců, kteří hráli po vyloučení Aarona Wan-Bissaky od 35. minuty v oslabení. Věří ale, že ˇ"Rudí ďáblové" v dalších zápasech nečekanou ztrátu napraví.

"Nikdo z fotbalistů nedělá rád chyby, ale ty jsou prostě součástí téhle hry. Jsme lidé a každý fotbalista občas chybuje. Poučíme se z toho, Jesse se z toho také poučí a do dalšího ligového zápasu s West Hamem bude v pořádku zpět," citovala agentura Reuters Solskjaera.

United se dostali do vedení po 13 minutách hry, kdy se trefil Cristiano Ronaldo. Ten tak stylově oslavil svůj 177. start v Lize mistrů, díky němuž vyrovnal absolutního rekordmana Ikera Casillase. Ještě do přestávky však dostal červenou kartu Wan-Bissaka a oslabený Manchester se pak nedokázal tlaku domácích ubránit.

Po vyrovnání Nicolas Moumi Ngamaleu chyboval v páté minutě nastaveného času právě Lingard, jehož slabou malou domů doběhl Jordan Siebatcheu a rozhodl o triumfu Bernu. Ten za podpory fanoušků přestřílel svého soka v poměru 20:2.

"Disciplína je v takovéto soutěži velkou součástí. Kdybychom byli ve vyřazovací fázi, už bychom vypadli. Máme štěstí, že to byl první zápas v základní skupině a je stále čas na to, vrátit se zpět do hry," prohlásil Solskjaer. "Čeká nás teď o to těžší úkol Přišli jsme o možnost získat tři body, ale máme před sebou dva domácí zápasy a na ty se musíme soustředit," uvedl norský kouč.

Ve zlepšení věří i Ronaldo, který se po přestupu z Juventusu Turín vrátil v dresu Manchesteru United do Ligy mistrů po 12 letech a 110 dnech. "Nebyl to výsledek, jaký jsme chtěli, ale teď je čas se z toho oklepat a soustředit se na další zápas," uvedl na twitteru portugalský kanonýr, jenž po zápase věnoval dres pořadatelce, kterou před zápasem nechtěně trefil míčem při rozcvičování.

Velký úspěch naopak slavili v Bernu, jejichž trenér David Wagner označil triumf nad úřadujícím vicemistrem Premier League za unikátní počin. "Ukázali jsme, co dovedeme. Plně jsme si to zasloužili. Pro náš klub je tohle nezapomenutelný večer, stejně jako pro naše fanoušky, kteří museli být tak dlouho stranou," dodal Wagner.