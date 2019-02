Manchester - Trenér fotbalistů Manchesteru United Ole Gunnar Solskjaer na dvanáctý pokus našel přemožitele. Poté, co 19. prosince převzal tým od Josého Mourinha, vedl si až nečekaně dobře a během 11 zápasů ztratil jen dva body za remízu s Burnley. Až úterní osmifinále Ligy mistrů s Paris St. Germain bylo nad jeho síly a po domácí porážce 0:2 jsou United na pokraji vyřazení. Solskjaer ale věří v obrat.

"Hory jsou od toho, aby se zdolávaly," prohlásil norský kouč, který v Manchesteru působil už jako hráč. "Nemůžeme to vzdát a říci, že je konec," dodal.

V novém angažmá mu zatím vycházelo téměř vše, ale v konfrontaci s Thomasem Tuchelem narazil. Německý kouč připravil PSG velmi dobře takticky, United se téměř nedostávali do zakončení a za celý zápas trefili branku jen jednou. Naopak PSG poslal do vedení po rohu Presnel Kimpembe a po brejku zvýšil Kylian Mbappé.

"Dnes jsme se dostali do reality, jak jsme na tom proti týmu nejvyšší kvality. Tohle je úroveň, na kterou se chceme dostat. Hráči si nyní uvědomí, že je třeba udělat ještě krok výše," řekl Solskjaer. "V šatně je zklamání, ale také odhodlání to napravit. Dáme do toho vše. Když se nám povede jít do poločasu odvety (6. března) do vedení, může se stát cokoli," dodal.

Zaniolo v devatenácti letech táhne AS Řím i v Lize mistrů

Zatím nepříliš vydařenou sezonu se fotbalistům AS Řím snaží zachránit teprve devatenáctiletý záložník Nicoló Zaniolo. Po dobrých výkonech v italské lize zazářil i v Lize mistrů, když dvěma góly zařídil výhru 2:1 v úvodním osmifinále proti Portu. Stal se tak nejmladším Italem, který dal v Lize mistrů dvě branky v jediném utkání.

"Byl to neuvěřitelný večer. Nemám slov. Nikdy jsem nečekal něco takového," prohlásil Zaniolo po utkání, ve kterém v 70. a 76. minutě zužitkoval akce spoluhráče Edina Džeka. Ten mu nejprve nahrál na gól, později Zaniolo úspěšně dorážel střelu do tyče.

"Slavit před naším kotlem byl mimořádný pocit. Těžko to popsat. Vím ale, že chci dávat mnohem více branek před naším kotlem," usmíval se Zaniolo.

Do AS Řím přišel loni v létě z Interu Milán v rámci výměny za Radju Nainggolana. Jeho cena byla 4,5 milionu eur (asi 116 milionů korun). Nyní už je minimálně dvojnásobná (podle transfermakt.com činí 10 milionů eur) a ze Zaniola je vycházející hvězda italského fotbalu.

"Zaniolo bude opravdovým šampionem. To si nemyslím jen já, ale každý. Jeho fyzická síla je na jeho věk neuvěřitelná. Navíc ji kombinuje se skvělou technikou," ocenil mladého spoluhráče kapitán AS Daniele De Rossi.

Také trenér Eusebio Di Francesco má pro mladíka slova chvály, ale zároveň se ho snaží udržet nohama na zemi. "Už od svého příchodu si vede nad očekávání dobře. Máme tu velký talent, o který je třeba dobře sestarat a dát mu prostor k růstu," řekl kouč AS Řím.