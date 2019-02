Ostrava - Solidní výkon ve vítězném zápase s Mihaelou Buzarnescuovou povzbudil českou tenistku Karolínu Plíškovou před nedělním očekávaným duelem se Simonou Halepovou. Plíšková dnes potvrdila roli favoritky, rumunskou dvojku porazila 6:1 a 6:4 a dostala české obhájkyně trofeje v prvním kole Fed Cupu do vedení.

Devět minut v úvodní hře jí trvalo, než setřásla nervozitu. Bod od ní všichni očekávali. "Samozřejmě ten tlak je tam větší a je trošičku jiný. Když jste top deset na světě, je tam tlak furt, pořád hraju dolů. Fed Cup je něco jiného a ten tlak se zdvojnásobuje. Celý národ čeká, že vyhraju," uvedla pátá hráčka světa na tiskové konferenci.

Na třicetiletou Buzarnescuovou si Plíšková věřila. Dvakrát ji porazila a věděla, že na úvod sezony odehrála na cestě za titulem v Brisbane a do semifinále Australian Open výborné zápasy. "Měla jsem zápas pod kontrolou, kontrolovala jsem výměny od základní čáry. Ničím mě nepřekvapila. Pochopitelně umí zahrát dobré údery a je levačka, takže dává pár dobrých servisů, ale to jsem čekala. Držela jsem se plánu a fungovalo to. Nebyl důvod panikařit a něco měnit," popisovala Plíšková, kterou z české lavičky povzbuzovala i její osobní trenérka Conchita Martínezová.

Pohodu podpořenou dnešním vítězstvím může zužitkovat v nedělním očekávaném souboji s nedávnou světovou jedničkou Halepovou. Porazila ji jen dvakrát z předchozích osmi vzájemných zápasů, ale jednu z výher zaznamenala právě ve Fed Cupu a získala pro sebe i poslední vzájemný duel v Madridu. "Ty zápasy, co jsem vyhrála, jsem ji přehrála přes výměny. Ne nějaké střílení nebo zabíjení prvních míčů, to riziko musí být nějak úměrné. Ona těch chyb sama udělá strašně málo, musí to být úměrné tomu, aby bylo minimum chyb a hodně vítězných míčů. Ve výměnách to s ní bude těžké, ale není to nemožné. Nevím, v jaké je formě, v Austrálii nehrála úplně senzačně," přemítala Plíšková.

Věří v podporu diváků, kterých přišlo na české tenistky o poznání více než před týdnem na muže v Davis Cupu. Tentokrát je 6500 vstupenek vyprodaných. "Jsou tu dva skvělé týmy a bylo by divné, kdyby lidi nepřišli," poznamenala Plíšková.