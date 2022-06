Solidární příspěvek se podle návrhu upraví, odliší se částky za pokoj a byt

Praha - Solidární příspěvek pro lidi, kteří u sebe zdarma ubytovávají uprchlíky, by se měl od července upravit. Odlišit se má podpora za pokoj a za celý byt. Za ubytování v pokoji by stát poskytoval 3000 korun na osobu a měsíc, ale nejvýš 9000 korun. Za celý byt by dávka pak mohla činit 5000 až 15.000 korun podle počtu ubytovaných. Vyplývá to z návrhu nařízení, které na svém webu zveřejnila vláda. Předpis s částkami pro druhé pololetí by měla projednat ve druhé polovině června. Nyní je možné za bezplatné ubytování běženců na nejméně 16 dnů v měsíci v kuse získat od státu na pokrytí nákladů 3000 korun na osobu, na domácnost ale nejvýš 12.000 korun.

"Počítáme s tím, že uděláme úpravu od 1. července. Budou tam dvě sazby. Jedna se bude týkat toho, když bude poskytnuta část bytu či domu. Tam bude sazba nižší. Když bude poskytnut celý dům, celý byt, tak tam bude sazba vyšší než ta současná, abychom aktivovali lidi, kteří mají prázdné nemovitosti, které by mohly sloužit k ubytování. Potřebujeme část lidí z penzionů a hotelů dostat do tohoto ubytování," řekl ČTK ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Příspěvek je možné žádat na ubytování, které má prostor na odpočinek, pro přípravu jídla a osobní hygienu, záchod a přístup k pitné vodě. Částky a počet dnů v měsíci, po které lidé uprchlíky ubytovávají, stanovuje kabinet v nařízení. Podle návrhu, který připravilo ministerstvo práce, by se i ve druhém pololetí měl příspěvek vyplácet na ubytování aspoň na 16 dnů v měsíci v kuse. Pokud byl lidé poskytli část svého bytu, na uprchlíka by mohli na měsíc získat 3000 korun, nejvýš ale 9000 korun. "Maximálně lze zohlednit tři ubytované osoby za kalendářní měsíc v jedné solidární domácnosti," stojí v navrhovaném nařízení. Při poskytnutí celého bytu by pak příspěvek na jednoho ubytovaného člověka činil 5000 korun, na dva 9000 korun, na tři 12.000 korun, na čtyři 14.000 korun a na pět a více osob 15.000 korun.

Ministerstvo práce v podkladech k nařízení uvádí, že v domácnostech teď bydlí 45.000 uprchlíků. Výdaje na solidární příspěvky jsou měsíčně 134 milionů korun. Při novém nastavení by částka byla podle ministerstva o devět procent vyšší, činila by 146 milionů. Sumy nezahrnují náklady na vyřizování. Pokud by se přesunulo 10.000 běženců z hotelů, klesly by pak ale také výdaje státu na jejich ubytování měsíčně téměř o 50 milionů korun, uvedli autoři návrhu.

Experti na sociální problematiku dosavadní poskytování stejné částky za pokoj i celý byt kritizovali. Doporučovali také vyplácet podporu po omezenou dobu a případně postupně snižovat, když si příchozí najdou práci. Podle nedávné studie o integraci uprchlíků, na které se podílely agentura PAQ Research, České priority a řada expertů z různých organizací a institucí, by při čtyřtisícovém příspěvku na osobu byli majitelé ochotni pronajmout až kolem 50.000 bytů. Podle organizace Člověk v tísni by nastavení částek mohlo přispět i k přerozdělení běženců po Česku.

Vláda před nedávnem schválila také novelu, podle které by solidární příspěvek byl i pro ubytovatele, u kterých by si běženci sami platili plyn a elektřinu. Předlohu musí ještě projednat Parlament a podepsat prezident.

Lidé mohou o solidární podporu žádat od 11. dubna, a to jen elektronicky přes aplikaci. Nutné je mít digitální identitu, využít se dá třeba bankovní identita.