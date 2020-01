Solejmáního tělo dorazilo do Íránu, začaly tři dny pietních akcí

Teherán - Tělo velitele íránských elitních jednotek Kuds Kásema Solejmáního dnes dorazilo do Íránu. S odvoláním na zprávu íránské agentury IRIB o tom dnes informovala agentura Reuters. Solejmání v pátek zahynul při americkém útoku nedaleko iráckého hlavního města Bagdádu. Pohřben bude v úterý v rodném městě Kermán.

Solejmáního tělo dopravili na palubě letadla do Ahvázu, který je hlavním městem provincie Chúzestán na jihozápadě Íránu. Podle záběrů místních médií přivítaly generála tisíce lidí v černém.

Ještě dnes by měly být generálovy pozůstatky převezeny do šíitského posvátného města Mašhad v provincii Chorásáne Razaví na severovýchodě země. Následně poputují do Teheránu, města Kom a do Solejmáního rodného města Kermán. Tam bude generál v úterý pohřben.

Agentura IRIB uvedla, že do Ahvázu letadlo přivezlo kromě rakve se Solejmáního pozůstatky také tělo zástupce velitele vlivných iráckých milicí Abú Mahdího Muhandise, který rovněž v pátek zahynul při americkém útoku.

Velitele íránských elitních jednotek Kuds Solejmáního v pátek v Bagdádu zabil americký bezpilotní letoun. Násilná smrt jednoho z nejvlivnějších mužů íránského režimu prohloubila už tak velké napětí mezi Teheránem a Washingtonem. Íránští představitelé pohrozili Spojeným státům odvetou. Americký prezident Donald Trump v sobotu na twitteru napsal, že v takovém případě mají Spojené státy seznam 52 íránských cílů, na které "velmi rychle a velmi tvrdě" zaútočí.

Íránci podle šéfa Bílého domu "hovoří velmi směle" o pomstě za smrt Solejmáního, který byl "jejich teroristickým vůdcem" a "právě zabil jednoho Američana a zranil mnoho dalších, nemluvě o všech těch lidech, které zabil během svého života, včetně stovek íránských demonstrantů". Podle Trumpa Solejmání "už útočil na naše velvyslanectví a připravoval se na další údery na jiných místech".

Podle amerického prezidenta dělá Teherán mnoho let jen problémy. "Budiž toto VAROVÁNÍM, že když Írán zaútočí na Američany nebo americký majetek, vytipovali jsme 52 íránských míst," uvedl Trump na twitteru. Některé z vytipovaných cílů jsou podle něj velmi důležité pro Írán a íránskou kulturu. "Tyto cíle a Írán samotný zasáhneme velmi rychle a velmi tvrdě. USA si nenechají líbit žádné další hrozby," dodal Trump.

Počet cílů podle Trumpa odkazuje na 52 rukojmích, které drželi íránští radikální studenti po propuštěních 14 z původních 66 zajatců na americkém velvyslanectví v Teheránu v letech 1979 až 1981. Všichni rukojmí byli propuštěni po 444 dnech v zajetí výměnou za uvolnění íránských kont a další ústupky.