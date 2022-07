„Solární“ auto už má definitivní design

Už definitivní podobu levného městského elektrického automobilu Sion představila mnichovská společnost Sono Motors. Oproti prototypu se změnila například světla, tvar dvířek dobíjecí zásuvky, kliky dveří a další drobnosti. Konečný vzhled má také interiér včetně palubní desky.

Fotogalerie

Hlavní předností tohoto vozu v porovnání s dalšími elektromobily je schopnost získat poměrně velké množství energie do baterie zcela zdarma. Vůz má totiž kompletně všechny povrchové díly karosérie pokryté solárními články. V průměru mají být schopny vyrobit za týden tolik elektřiny, která vystačí na dojezd kolem 112 kilometrů. Výrobce ovšem tvrdí, že pokud by se auto pohybovalo v územích s vysokou intenzitou slunečního svitu, bylo by možné během sedmi dnů získat energii na 245 kilometrů.

V podlaze automobilu, který na délku měří 447 centimetrů a má zavazadlový prostor s objemem 650 litrů, je zabudována vysokonapěťová baterie s kapacitou 54 kW. Zásoba elektřiny v ní umožní dojezd 305 kilometrů. Baterii je samozřejmě možné dobíjet také z elektrické rozvodné sítě. Při využití rychlodobíjecího stojanu bude dobitá za 35 minut.

Auto pohání motor s výkonem 120 kW. Maximální rychlost výrobce udává 140 kilometrů v hodině.

Výroba vozu by měla začít zhruba za rok ve finské továrně společnosti Valmet Automotive.

Zájem zákazníků má kromě nízkých provozních nákladů probudit také poměrně nízká avizovaná základní cena. Ta činí 25 126 eur.

Autonaelektřinu.cz