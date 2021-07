Sokolovská uhelná loni vykázala zisk 104,6 milionu korun

Sokolov - Společnost Sokolovská uhelná a. s., právní nástupce vykázala v roce 2020 zisk ve výši 104,6 milionu korun. V předchozím roce skončila ve ztrátě 330,5 milionu korun, ta ale byla způsobena hlavně opravnými účetními položkami. Tržby společnosti stouply v loňském roce bezmála na sedm miliard korun, vyplývá z účetní uzávěrky zveřejněné v obchodním rejstříku.

Tržby z prodeje výrobků a služeb vzrostly Sokolovské uhelné meziročně asi o 400 milionů korun. Největší podíl na tržbách měl prodej elektrické energie, který přesáhnul v tržbách 4,5 miliardy korun, což byl nárůst zhruba o 800 milionů. Na prodeji pevných paliv firma dosáhla tržeb 1,6 miliardy korun, meziročně asi o 200 milionů méně.

Pandemie nového typu koronaviru a restriktivní opatření proti jeho šíření se dotkly i fungování Sokolovské uhelné a způsobily narušení mnoha podnikatelských a hospodářských aktivit „Společnost učinila adekvátní opatření, aby zamezila šíření této nemoci mezi zaměstnanci a zajistila dodávky elektrické energie a tepla svým odběratelům. Pandemie neměla významný negativní dopad na společnost, její transakce, hospodářské výsledky a peněžní toky,“ uvádí se v příloze k účetní uzávěrce.

Sokolovská uhelná loni zaměstnávala v průměru 2472 zaměstnanců, což bylo o 332 méně než v roce 2019. Celkové mzdové náklady společnosti byly loni 1,77 miliardy korun.

Těžební společnost čelí v posledních letech silnému tlaku na omezení a útlum využívání uhlí. Zejména růst ceny emisních povolenek firmu ekonomicky výrazně zatěžuje. Sokolovská uhelná je v regionu jedním z největších emitentů oxidu uhličitého. V roce 2020 dosáhla auditovaná emise CO2 výše 3,26 miliardy tun (v roce 2019 to bylo 3,88 miliardy tun), v pořizovací hodnotě povolenek to představovalo 1,86 miliardy korun, v předchozím roce to bylo 1,18 miliardy korun.

V letošním roce Sokolovská uhelná oznámila zásadní změny. Těžební společnost a její dceřiné firmy se začaly transformovat do nové skupiny SUAS GROUP. Nová skupina by se měla zabývat obnovitelnými zdroji energie, zpracováním a likvidací odpadu, strojírenstvím a dopravou i developmentem. Využít chce i dotace Evropské unie na transformaci uhelných regionů. Dva projekty Sokolovské uhelné byly předběžně vybrány i mezi strategické projekty Fondu spravedlivé transformace pro Karlovarský kraj.