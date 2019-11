Sokolovská uhelná jde do útlumu, stovky lidí přijdou o práci

Sokolov - Sokolovská uhelná a.s. (SUAS) začne s postupným útlumem. Důvodem je tlak na omezení těžby a zpracování uhlí a ním související ceny emisních povolenek. Transformace se ale dotkne zaměstnanců, během následujících dvou let by jich ze Sokolovské uhelné mělo odejít až kolem tisícovky. Dnes firma zaměstnává asi 3000 lidí, dalších téměř 700 pracuje v dceřiných firmách. ČTK to potvrdil předseda dozorčí rady společnosti a hlavní majitel Sokolovské uhelné František Štěpánek.

SUAS by měla už příští rok propustit asi 700 lidí, v dalším roce asi 300. I když část z nich může najít práci v dceřiných firmách, na dopady se už začíná připravovat Karlovarský kraj i města, kterých se propouštění nejvíce dotkne, zjistila ČTK. Podle Štěpánka ale stát i přes několikaleté varování, že taková situace brzy nastane, zatím pro transformaci regionu neudělal téměř nic.