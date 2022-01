Sokolovská uhelná investuje 300 milionů Kč do modernizace elektrárny ve Vřesové

Růst ceny emisních povolenek prosazovaný Evropskou unií by podle těžařů těžce dopadl na provoz paroplynové elektrárny Sokolovské uhelné ve Vřesové (na snímku z 12. června).

Růst ceny emisních povolenek prosazovaný Evropskou unií by podle těžařů těžce dopadl na provoz paroplynové elektrárny Sokolovské uhelné ve Vřesové (na snímku z 12. června). ČTK/Kubeš Slavomír

Sokolov - Sokolovská uhelná investuje příští rok 300 milionů korun do modernizace paroplynové elektrárny ve Vřesové. Investice by měla snížit emise oxidu dusíku i zefektivnit provoz. Jde o největší investici společnosti v posledních pěti letech. Je také součástí postupné přípravy Sokolovské uhelné a sesterské SUAS GROUP na dobu po ukončení těžby a zpracování hnědého uhlí. Firma to dnes oznámila v tiskové zprávě.

Do plynové turbíny paroplynové elektrárny ve Vřesové zavede Sokolovská uhelná řešení GE Gas Power, které sníží produkci emisí škodlivých oxidů dusíku (NOx). Modernizace sníží emise oxidů dusíku ze současných přibližně 100 mg/Nm3 (normativních metrů krychlových) na méně než třetinu.

S rekonstrukcí, která je plánovaná na rok 2023, má přijít i omezení využívání hnědého uhlí. Úsporou využití uhlí by se ročně měly také snížit emise oxidu uhličitého až o 48.000 tun. Podle serveru znecistovatele.cz celá skupina, která provozuje i elektrárnu v Tisové a řadu dalších technologických provozů, vypouštěla v roce 2020 přes 3,2 milionu tun oxidu uhličitého ročně.

"SUAS GROUP má ambici být po odklonu těžby uhlí sesterské Sokolovské uhelné nadále energetickým lídrem v regionu s přesahem do celé republiky," řekl k plánované modernizaci David Najvar, místopředseda představenstva SUAS GROUP odpovědný za linii Clean energy. Součástí úspěchu jsou podle něj dlouhodobé investice do technologických zařízení a nastolování nových trendů, mezi které modernizace plynového systému elektrárny ve Vřesové patří,

Nový systém by měl mít vliv i na efektivitu provozu. Nutná inspekce systému by se měla dělat po 32.000 provozních hodinách místo 16.000 hodinách, jako je tomu dosud.

Vloni spoluvlastník Sokolovské uhelné Jaroslav Rokos řekl, že i při plánovaných změnách zůstane pro SUAS GROUP důležitá energetika, ale už ne spojená s uhlím. "Po určitou dobu půjde o zemní plyn, což je také fosilní palivo, ale v krátkodobém horizontu jiné řešení nemáme. Do budoucna by pak mělo jít nejen o zemní plyn, ale i obnovitelné zdroje na bázi slunce a větru," řekl Rokos.

Slupina se ale chce také věnovat zpracování odpadů pro energetické účely, správě realit, zejména širokého portfolia pozemků firmy, strojírenství nebo dopravě. V mnoha těchto oborech byla Sokolovská uhelná silnou firmou v regionu, ale dosud tyto služby sloužily spíše pro zajištění provozu těžby a zpracování uhlí. Nyní se chce daleko více zaměřit na služby externím zákazníkům.

Společnost Sokolovská uhelná a. s., právní nástupce vykázala v roce 2020 zisk 104,6 milionu korun. V předchozím roce skončila ve ztrátě 330,5 milionu, ta ale byla způsobena hlavně opravnými účetními položkami. Sokolovská uhelná a. s. v roce 2020 zaměstnávala v průměru zhruba 2500 zaměstnanců, což bylo o 332 méně než v roce 2019.