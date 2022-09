Sokolové v Děčíně oslavili 190 let od výročí narození Tyrše, má svou lavičku

Děčín - Sokolové v Děčíně oslavili 190 let od narození místního rodáka Miroslava Tyrše a 160 let založení spolku. Na závěr třídenního programu dnes odhalili na Smetanově nábřeží originální lavičku, od které slavnostní průvod se zástupci žup z Čech, Moravy i ze zahraničí vystoupal k zámku. Na nádvoří tam na závěr zazněla státní hymna.

Sokolové se v Děčíně, kde se narodil pozdější doktor filozofie a jeden ze zakladatelů spolku Miroslav Tyrš, schází každoročně. Program ukázal pohyb v mnoha podobách. Závodili jednotlivci i týmy, školáci i dospělí. Nechyběl sokolský ples a kulturní život. Na sever Čech přijeli tentokrát sokolové třeba i ze Zábřehu na Moravě či Českého Brodu.

Starostka Sokola Hana Moučková ČTK řekla, že cvičenců má spolek stále více. "Nebýt dvou covidových roků, kdy jsme byli nuceni utlumit činnost, se rozvíjíme. Potěšující je, že rostou počty členů v kategorii předškolních, mladších školních dětí a dorostenců. Vnímáme, že je zájem o všestranný tělesný rozvoj. Umět od všeho trochu je dobré startovací pole ke specializaci ve sportovních odvětvích," uvedla Moučková.

Podpora spolku je podle starostky různá v různých místech republiky. Například Děčín je hrdý na svého rodáka a věnuje mu náležitou pozornost. Tyrše a tělovýchovnou organizaci Sokol ode dneška připomíná dřevěná lavička se sokolem, na kterého se Česká obec sokolská odkazuje. Vznikla při dřevosochařském sympoziu. "Někde cítíme podporu obrovskou, ale jsou lokality, kde si musí to místo na slunci naši sokolové vydobýt a zasloužit svou činností," uvedla Moučková.

Sokol založil Tyrš společně s Jindřichem Fügnerem, od jehož narození uplynulo 200 let. "Příběh Tyrše který přišel v dětství o oba rodiče, měl chatrné zdraví, ale to ho nezlomilo, má smysl předávat dál s jeho myšlenka všestrannosti je to, co můžeme nabídnout a nabízíme mladším generacím," řekla ČTK sokolka Anna Voslářová.