Šojgu: Ruská armáda zůstane na Ukrajině až do dosažení stanovených cílů

Kyjev - Ruská armáda bude pokračovat ve "speciální operaci" na Ukrajině až do dosažení stanovených cílů, prohlásil dnes ministr obrany Sergej Šojgu podle ruské agentury TASS. Ta připomněla, že ruský prezident Vladimir Putin za cíl označil "demilitarizaci a denacifikaci" sousední země.

"Uskupení ozbrojených sil ruské federace bude pokračovat ve speciální vojenské operaci do dosažení stanovených cílů," řekl na dnešní poradě Šojgu, který má zároveň hodnost armádního generála.

Podle Kyjeva ruské jednotky od začátku invaze před šesti dny utrpěly ztráty v řádu tisíců vojáků, stovek obrněných vozidel a desítek letadel a vrtulníků, samy však zabily stovky civilistů, zejména při ostřelování a bombardování ukrajinských měst.

Moskva o svých ztrátách mlčí. Ruské velení tvrdí, že neostřeluje ukrajinská města, ale zneškodňuje pouze vojenské cíle, a tak "civilnímu obyvatelstvu nic nehrozí", jak dodal TASS.

Tvrzení obou stran o ztrátách způsobených nepříteli nelze ověřit z nezávislých zdrojů. Oběti v řadách ukrajinských civilistů nicméně potrzují nejen videa na internetu a svědectví médií, ale podle tiskových agentur je potvrdila také mise OSN.

Proruští separatisté chtějí dobýt ukrajinský Mariupol ještě dnes

Proruští separatisté z mezinárodně neuznávané Doněcké lidové republiky (DNR) hodlají dobýt Mariupol, stále vzdorující ukrajinskou baštu na jihovýchodě země, ještě dnes, prohlásil dnes v ruských médiích jejich vůdce Denis Pušilin. Ještě dříve separatisté vybídli obyvatele Mariupolu, aby město do 2. března opustili dvěma speciálními koridory. Obklíčení strategického ukrajinského města s asi 430.000 obyvateli ruskými silami a proruskými separatisty ohlásil v pondělí mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov, dodal Interfax. Mariupol i nedaleká Volnovacha jsou sice pod tlakem nepřítele, ale stále jsou v ukrajinských rukou, uvedl list Ukrajinska pravda.

Mariupol je ustavičně pod nepřátelskou palbou, která zabíjí civilisty, ženy a děti a ničí domy a školy, postěžoval si v ukrajinské televizi starosta města Vadym Bojčenko.

"Obytné čtvrti jsou pět dní pod palbou. Buší do nás dělostřelectvem, ostřelují nás raketomety, bombardují letadly," řekl starosta Vadym Bojčenko podle agentury Reuters. "Je mnoho zraněných, mezi zabitými jsou ženy a děti," uvedl a zmínil také škody způsobené na civilní infrastruktuře.

V Mariupolu je většina provozů největšího ukrajinského výrobce oceli Metinvest BV, který zde musel zastavit výrobu. Společnost poslala většinu zaměstnanců domů, zatímco ostatní pracovníci zajišťují, že se zařízení neporouchá, dodal Reuters.

"Závoj spadl: Rusko aktivně ostřeluje centra měst, pálí z děl a raketami na obytné čtvrti a administrativní budovy," uvedl dnes poradce Mychajlo Podoljak z kanceláře ukrajinského prezidenta. "Ruský cíl je jasný: vyvolat masovou paniku, způsobit ztráty mezi civilisty a poškodit infrastrukturu," zdůraznil.

V Mariupolu podle ukrajinských médií nejde elektřina vinou nepřátelského ostřelování, které Volnovachu téměř zničilo. V obklíčení ruských vojsk je také přístavní město Charson u Černého moře, samo město s necelými 300.000 obyvateli ale zůstává v ukrajinských rukou, uvedla agentura Unian s odvoláním na zástupce místních úřadů. Nemocnice a obchody s potravinami fungují, ruští vojáci se ale objevují na okrajích města a podle listu Ukrajinska pravda také si zřizují kontrolní stanoviště na výpadovkách.

Ruská vojska od začátku invaze dosud neohlásila dobytí žádného velkého ukrajinského města. Mluvčí ruského ministerstva obrany Konašenkov už dříve vyzýval k odchodu civilní obyvatelstvo Kyjeva. Rusko tvrdí, že terčem "speciální operace", která má demilitarizovat a "denacifikovat" Ukrajinu, jsou jen vojenské cíle.

Rusku se podle médií stále nedaří dostat do Kyjeva

Ruským vojskům se podle serveru RBK Ukrajina ani šestý den od zahájení invaze nepodařilo proniknout do metropole Kyjeva. Ukrajinské síly podle ministerstva obrany za pondělí nejspíše sestřelily pět ruských stíhaček a jeden vrtulník. Informace o ruských ztrátách není možné ověřit z nezávislých zdrojů.

Ukrajinská armáda a další složky nadále drží obranu Kyjeva a odráží útoky protivníka, uvedl server RBK Ukrajina ve své zprávě o situaci v Kyjevě. "V danou chvíli je situace pod kontrolou, ruská vojska ve městě nejsou," napsal. Generální štáb dříve sdělil, že se ruské jednotky v noci na dnešek pokusily obnovit ofenzivu proti hlavnímu městu.

Podle satelitních snímků americké společnosti Maxar Technologies se ke Kyjevu přibližuje kolona ruských vozidel až 64 kilometrů dlouhá.

Ministerstvo obrany Ukrajiny dnes uvedlo, že za pondělí 28. února bylo sestřeleno pět ruských stíhaček, podle předběžných údajů nejspíše Su-30 a Su-35. Poblíž Kyjeva byla rovněž sestřelena ruská raketa s plochou dráhou letu a také vrtulník. Ukrajinská letadla podle ministerstva podnikla několik náletů na ruské kolony vozidel a bezpilotní letoun Bayraktar zničil dva ruské systémy protivzdušné obrany Buk a rovněž jeden tank.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí vyzval k vytvoření bezletové zóny nad Ukrajinou, kvůli riziku války s Ruskem ale Spojené státy odmítly krok podpořit. Rusko stejný den oznámilo, že ovládlo nebe nad celou Ukrajinou.

Ruské útoky na Kyjev a Charkov podle ukrajinských představitelů pokračují

Ruské útoky na dvě největší ukrajinská města Kyjev a Charkov pokračovaly i v noci na dnešek, uvedli ukrajinští činitelé. Ráno byla zasažena budova charkovské oblastní správy a okolní budovy v centru Charkova. Podle charkovského starosty Ihora Těrechova vyhodili ruští vojáci do povětří trafostanice, což způsobilo problémy v dodávkách elektrické energie i vody. Agentura Unian píše o zničených horních podlažích dvou výškových budov. Napjatá je i situace v metropoli, kde se ruská armáda snaží obnovit ofenzivu, napsal generální štáb. Informace není možné na místě ověřit, upozorňuje agentura DPA.

Podle Těrechova zůstali v důsledku ostřelování Charkova lidé uvězněni pod troskami budov, záchranáři je vyprošťují. V pondělí charkovské úřady oznámily, že ve městě zahynulo 11 lidí a několik desítek bylo zraněno po ostřelování ruskými raketomety.

Dnes ráno ruská armáda zahájila raketový útok na sídlo samosprávy charkovské oblasti v centru druhého největšího ukrajinského města. Ostřelována byla budova i přilehlé rozlehlé náměstí. Podle serveru Ukrajinska pravda nejméně dva lidé při útoku zemřeli, kvůli nepřehledné situaci na místě se však bilance obětí může zvýšit.

"Podle prvotních informací byly zasaženy budovy charkovské oblastní správy, opery, filharmonie a část rezidenční oblasti (většinou čtyř až pětipodlažní obytné domy). Záchranné složky se kvůli ostřelování nemohou zapojit," citovala agentura Unian záchranáře.

Útok na rezidenční oblasti a sídlo charkovské oblastní správy potvrdil i její šéf Oleh Synehubov, podle kterého ruští vojáci pálili ze salvových raketometů a použili střely s plochou dráhou letu. Ruskou armádu obvinil z válečných zločinů, píše agentura Reuters.

"Situace v okolí Kyjeva zůstává napjatá. V Polesí (severozápadně od Kyjeva) se nepřítel nadále pokouší obnovit ofenzívu směrem k hlavnímu městu," uvádí se v prohlášení ukrajinského generálního štábu. Americká soukromá společnost Maxar Technologies v noci na dnešek uvedla, že k metropoli míří kolona ruských vojenských vozidel až 64 kilometrů dlouhá.

V ukrajinské metropoli stále funguje infrastruktura včetně elektřiny, tepla a vody, píše Ukrajinska pravda. Ode dneška je zakázán prodej alkoholu.

V noci na dnešek zahájila ruská armáda také útok na jihoukrajinské město Cherson, které leží při ústí Dněpru. Podle agentury Unian se tu ukrajinské armádě podařilo zničit konvoj ruských vozidel.

Podle Británie udělaly ruské jednotky v postupu na Kyjev jen malý pokrok

Ruské jednotky za poslední den udělaly při svém postupu na Kyjev jen malý pokrok, zřejmě kvůli pokračujícím potížím s logistikou. Ve své nové zprávě o situaci na bojišti to dnes uvedlo britské ministerstvo obrany. Podle Londýna Rusko zintenzivnilo činnost dělostřelectva zejména severně od Kyjeva, v Charkově a Černihivu, v hustě obydlených oblastech se tak podstatně zvýšilo riziko civilních obětí.

"Rusko nedokázalo ovládnout vzdušný prostor nad Ukrajinou, což vedlo k přechodu na noční operace, jež mají zmenšit jejich ztráty," uvedlo ministerstvo.

"Pro Putina se z toho stává nohem nebezpečnější podnik, než očekával," řekl dnes stanici Sky News vicepremiér Dominic Raab. "Na ruské síly to má demoralizující dopad a zároveň to posiluje odhodlání Ukrajinců," dodal.

"Pokud by Putin okupoval Kyjev nebo i jedno či více dalších velkých měst, neznamenalo by to konec, protože pak se Ukrajinci uchýlili nejspíš k nějaké formě partyzánských bojů, která by trvala mnohem mnohem déle," řekl Raab.

Ruské dělostřelectvo nejspíše zabilo 70 vojáků Ukrajiny, uvedl činitel

Ve městě Ochtyrka, které leží mezi Kyjevem a Charkovem, nejspíše ruské dělostřelectvo zabilo 70 ukrajinských vojáků. Informoval o tom v noci na dnešek šéf Sumské oblasti Dmytro Žyvyckyj. Ztráty podle něj utrpěli také Rusové.

"Nepřátelské dělostřelectvo zasáhlo vojenskou jednotku. Těla jsou stále vynášena zpod trosek. Pracují záchranáři a dobrovolníci. Je mnoho mrtvých. Na hřbitově se nyní připravují místa pro 70 mrtvých ukrajinských bojovníků," napsal Žyvyckyj na platformě telegram, kde také zveřejnil snímky silně poškozené budovy a hromady sutě.

Šéf Sumské oblasti dále uvedl, že ztráty utrpěla i ruská armáda. "Po městě bylo hodně těl Rusů, sbíráme je. Pracovníci Červeného kříže je odvážejí," dodal.

Starosta města Pavlo Kuzmenko v pondělí uvedl, že ruská armáda opakovaně bombardovala Ochtyrku vakuovými bombami, které jsou považovány za nejsilnější nejaderné zbraně na světě. Podle něj byla bomba shozena na sklad ropných paliv, který následně zachvátil silný požár. Tvrzení nebylo možné ověřit z nezávislých zdrojů.

