Moskva - Ruský ministr obrany Sergej Šojgu navštívil ruské vojáky bojující na Ukrajině, informují agentury s odoláním na ministerstvo obrany. Jde o jeho první veřejnou akci od víkendové ozbrojené vzpoury šéfa Wagnerovy žoldnéřské skupiny Jevgenije Prigožina, která byla namířená zejména proti Šojguovi a náčelníkovi generálního štábu Valeriji Gerasimovi.

Šojgu při návštěvě oblasti konfliktu podle agentury RIA Novosti navštívil předsunuté kontrolní stanoviště a dal velitelům Západního vojenského okruhu rozkaz, aby "prováděli aktivní průzkum s cílem předem odhalit plány nepřítele".

Resort obrany na svém telegramovém kanálu zveřejnil 47vteřinové video bez záznamu zvuku, na kterém Šojgu obhlíží situaci z letadla nebo se radí s vojenskými veliteli, včetně Jevgenije Nikiforova, který stojí v čele vojsk Západního vojenského okruhu. Z prohlášení ministerstva obrany není jasné, kdy Šojgu tuto cestu podnikl ani kde přesně byl.

Náčelník generálního štábu Gerasimov se od sobotních překotných událostí na veřejnosti ještě neobjevil.

Wagnerovci v čele s Prigožinem v sobotu podnikli tažení směrem na Moskvu proti podle nich zkorumpovanému a nekompetentnímu vojenskému vedení Ruska. Po uzavření dohody zprostředkované běloruským autoritářským vůdcem Alexandrem Lukašenkem se však stáhli. Součástí dohody byla beztrestnost pro účastníky vzpoury výměnou za jejich návrat do táborů i to, že se Prigožin přesune do Běloruska.

Agentura Reuters podotýká, že není jasné, zda ruský prezident Vladimir Putin také souhlasil s nějakými výměnami ve vedení ozbrojených sil nebo zda udělal nějaké další ústupky.