Šojgu: Do Afghánistánu se přesouvají bojovníci IS ze Sýrie či Libye

Moskva/Dušanbe/Kábul - Rusko zaznamenalo přesun bojovníků teroristické organizace Islámský stát (IS) ze Sýrie, Libye a dalších zemí do Afghánistánu. Novinářům to dnes řekl ruský ministr obrany Sergej Šojgu, jenž zároveň uvedl, že Rusko poskytne Tádžikistánu vojenskou pomoc, pokud bude země kvůli dění v sousedním Afghánistánu ohrožena.

"Samozřejmě doufáme, že v Afghánistánu dojde k nějakému konsensu a smíření mezi etniky. Zároveň však vidíme, jak se tam aktivně přemísťují (...) z různých regionů, včetně Sýrie či Libye jednotky Islámského státu," prohlásil Šojgu.

Ruský ministr obrany během své dnešní návštěvy v Tádžikistánu zároveň slíbil této středoasijské zemi v době zhoršující se situace v Afghánistánu vojenskou pomoc v podobě zbraní a výcviku, uvedla agentura AFP.

Rusko, Tádžikistán a Uzbekistán se mimo to chystají příští týden na společné vojenské cvičení u hranic mezi Tádžikistánem a Afghánistánem.

Šojgu zhoršující se bezpečnostní situaci v Afghánistánu přičetl "uspěchanému" stažení zbývajících vojáků mezinárodní koalice pod vedením Spojených států. Mise USA a Severoatlantické aliance v neklidné asijské zemi selhala, situace se rychle zhoršuje a prakticky se vymkla kontrole úřadů, citovala Šojgua agentura TASS.

Radikální islamistické hnutí Tálibán zahájilo v květnu - tedy v době, kdy začala mezinárodní koalice stahovat ze země své zbývající vojáky - masivní ofenzivu proti vládním silám. Obsadilo od té doby rozsáhlá venkovská území a klíčové hraniční přechody se sousedními zeměmi. Tvrdí, že má pod svou kontrolou 90 procent hranic země, což vláda v Kábulu popírá.

Dění v zemi s obavami sleduje mimo jiné právě Tádžikistán, kam nedávno utekly před rychle postupujícími bojovníky Tálibánu stovky afghánských vojáků a civilistů. Dušanbe reagovalo mimo jiné žádostí o pomoc u svých spojenců a mobilizací 20.000 záložníků, kteří mají pomoci zvýšit ostrahu na hranicích. Minulý týden armáda středoasijské země podstoupila největší vojenské cvičení v historii země s cílem prověřit bojeschopnost armády, zúčastnilo se ho na 230.000 vojáků, podotkla AFP.

Rusko, která má v Tádžikistánu svou základnu, se obává destabilizace ve středoasijských zemích, které kdysi bývaly součástí Sovětského svazu. V Moskvě panují obavy z infiltrace islamistických radikálů do těchto států, uvedla už dříve agentura Reuters.