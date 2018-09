Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) bude dnes odpoledne jednat s europoslankyní Michaelou Šojdrovou (KDU-ČSL) o jejím návrhu, aby Česko přijalo 50 syrských sirotků z uprchlických táborů. Babiš patří mezi nejvýraznější odpůrce myšlenky, o které se v týdnu diskutovalo mimo jiné v Parlamentu. TOP 09 ve Sněmovně neprosadila usnesení, které vyzývalo vládu k přijetí dětí. Výzvu naopak Babišovi ve čtvrtek adresovala třetina senátorů.

Šojdrová chce Babišovi představit svůj plán, podle kterého by výběr dětí byl zcela v gesci českého ministerstva vnitra. Preferovány by byly nejmladší děti nebo děti bez dohledatelných příbuzných a poskytnuta by jim byla dočasná mezinárodní ochrana, tedy ne trvalý azyl a české občanství. Babiš dříve kritizoval, že sirotci jsou často ve věku 12-17 let. Dětem by se podle něj mělo pomoci tam, kde se narodily.

O plánu ve středu hovořili poslanci v rámci diskuse o globálním paktu většiny států OSN o migraci. TOP 09 neprosadila usnesení, kde by Sněmovna požádala vládu o přijetí nejméně 50 syrských dětí. Babiše později vyzvala k přijetí dětí třetina senátorů včetně předsedy horní komory Milana Štěcha (ČSSD). Podle skupiny zákonodárců na tyto děti nelze pohlížet jako na běžné imigranty, neboť se ocitly se v tragické situaci bez vlastní vůle.

Šojdrová avizovala, že dnešního setkání s předsedou vlády se zúčastní i senátoři a zástupci iniciativy Češi pomáhají.