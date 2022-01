SOHR: Při útoku IS na věznici v Sýrii zemřelo 18 členů kurdské bezpečnosti

Damašek - Při útoku teroristické skupiny Islámský stát (IS) na věznici v severovýchodní Sýrii přišlo o život 18 členů kurdských bezpečnostních složek. S odkazem na exilovou Syrskou organizaci pro lidská práva (SOHR) o tom informuje agentura AFP.

Členové IS v noci na dnešek v syrské Hasace zaútočili na věznici ve snaze osvobodit své uvězněné kolegy. Podle SOHR se několika vězňům podařilo uprchnout, přesný počet však není znám. O život podle SOHR přišlo 18 příslušníků kurdských sil a vězeňských dozorců a 16 členů IS. Agentura Reuters s odkazem na zdroj z Kurdy vedených Syrských demokratických sil (SDF) píše, že bylo zabito sedm členů SDF a 23 příslušníků IS.

SOHR odhaduje, že jde nejvýznamnější útok IS v Sýrii od roku 2019. Skupina byla tehdy s pomocí SDF v Sýrii poražena, ale její bojovníci v menších skupinách dál působí jak v Sýrii, tak v sousedním Iráku.

V blízkosti věznice se stále bojuje. SDF uvedla, že zadržela 89 radikálů, kteří se pokusili o útěk. Ve věznici je podle SOHR zhruba 3500 trestanců podezřelých z členství v IS, včetně několika lídrů této teroristické skupiny. Kurdské síly a SOHR pokusy členů IS o útěk z vězení hlásí pravidelně.