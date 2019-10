SOHR: Při invazi Ankary v Sýrii zemřelo 71 civilistů, včetně dětí

Damašek - Při turecké operaci na severovýchodě Sýrie proti syrským kurdským milicím zemřelo za týden 71 civilistů, včetně 21 dětí, informovala dnes Syrská organizace pro lidská práva (SOHR). Podle této organizace, která dění v Sýrii monitoruje z Londýna prostřednictvím svých místních zdrojů, muselo také už na 300.000 lidí v oblasti opustit své domovy.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes zopakoval, že operace jeho armády bude pokračovat, dokud všichni teroristé nesloží zbraně. Za teroristy označuje Erdogan syrské kurdské milice. Turecký prezident rovněž řekl, že jeho armáda od začátku operace 9. října "vyčistila" na 1220 kilometrů od "teroristů".

Právě "vyčistit" pás u syrsko-turecké hranice do nitra Sýrie do hloubky 30 kilometrů od syrských kurdských milic je cílem nynější operace Ankary, která chce do této oblasti přivézt z Turecka v první fázi milion ze 3,6 milionu Syřanů, kteří utekli do Turecka před občanskou válkou. Ankara se tak zbaví břemene, které pro ni migranti představují, a zároveň rozbije neoficiální kurdskou samosprávu, jež na severovýchodě Sýrie u tureckých hranic za války spontánně bez uznání Damašku vznikla.

"Turecko se nikdy v historii nedopustilo masakru na civilistech," řekl dnes Erdogan před poslanci své vládní strany. "Pokud chcete vidět masakry civilistů, podívejte se na Kypr před tureckou intervencí (z roku 1974), nebo na Palestinu, kde jsou muslimové záměrně zabíjeni v ulicích," řekl.

Turecká invaze do Sýrie, která je už třetí za tři roky, si vysloužila kritiku Západu. V Turecku ji ale mnozí podporují a Erdogan tak může získat více příznivců, které v předchozích měsících kvůli ekonomické krizi i svému autoritářství ztrácel.

Operaci v Sýrii schvalují i Turci u hranic. "Jsme jako Turci na svůj národ pyšní," citovala agentura AP dnes prodavače z města Akçakale, jež leží na hranici se Sýrií. "Mám zde vyvěšenou tureckou vlajku i na podporu turecké armády v bojích v Sýrii," dodal sedmačtyřicetiletý prodavač, ač okolí jeho města je nyní terčem ostřelování kurdskými silami. Při něm v tureckém pohraničí za týden zemřely asi dvě desítky civilistů.

Také turecký ministr obrany Hulusi Akar se dočkal bouřlivého potlesku, když přišel na setkání s poslanci vládní strany. Ti ho vítali pokřikem "každý Turek se narodil jako voják" a "do Sýrie", podávali mu při tom ruce a on jim v reakci vojensky salutoval.

Turecká armáda podle Akara zabila či zajala za týden své ofenzivy na severovýchodě Sýrie na 640 teroristů, za něž považuje členy syrských kurdských milic. Podle kurdských milic jsou jejich ztráty v řádu desítek.

Řada Turků ale vojenskou invazi Ankary do Sýrie odsoudila. Turecká policie už kvůli kritice na sociálních sítích zatkla na 200 lidí a 24 z nich bylo už oficiálně obviněno, uvedl dnes turecký server Ahval.

Invazi odsoudil v předchozích dnech i prezident severního Kypru Mustafa Akinci, který si za to vysloužil kritiku od Erdogana. "I když se operace nazývá Pramen míru, to co z ní vyvěrá, není voda, ale krev. Proto si velmi přeji, aby co možná nejdříve začal dialog a do hry vstoupila diplomacie," uvedl na sociálních sítích o víkendu Akinci, který je prezidentem Severokyperské turecké republiky, kterou uznává jen Turecko. Erdogan mu v reakci vzkázal, aby "nezapomněl", díky komu je v úřadu. Turecký viceprezident Fuat Oktay Akinciho kritiku odmítl s tím, že "nereprezentuje názor kyperských Turků".