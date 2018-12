Damašek - Syrské milice SDF, které s podporou USA na severu a východě Sýrie bojují proti teroristické organizaci Islámský stát (IS), dobyly město Hadžín, považované za poslední větší baštu IS na východě Sýrie. Oznámila to Syrská organizace pro lidská práva (SOHR), která dění v oblasti monitoruje z Londýna. SDF se zatím agentuře Reuters kvůli potvrzení zprávy nepodařilo kontaktovat.

Podle SOHR dobyla arabsko-kurdská koalice Syrské demokratické síly (SDF) Hadžín dnes ráno po těžkých bojích s leteckou podporou mezinárodní koalice v čele s USA. Na okraji města podle SOHR ale stále ještě pokračují srážky se zbytky radikálů IS.

SDF, jejichž hlavní silou jsou kurdské milice YPG, zahájily ofenzivu za dobytí Hadžínu letos v září. Město, které leží v provincii Dajr az-Zaur na východ od řeky Eufrat nedaleko iráckých hranic, se stalo de facto hlavním městem IS loňského listopadu poté, co padly dřívější bašty džihádistů Rakka či Majádín.

Radikálové z IS začali zabírat sever Iráku a Sýrie v roce 2014 a na dobytých územích násilím prosazovali svůj přísný výklad islámského práva šaría. V jisté době ovládali skoro polovinu Sýrie a asi třetinu Iráku. V Iráku byl IS poražen loni, v Sýrii jsou zbytky jeho členů právě ještě na východě země.

Velitel SDF ve čtvrtek agentuře Reuters řekl, že v oblasti kolem Hadžínu je nejméně 5000 bojovníků IS.