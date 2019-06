Softbalisté na MS prohráli i s Botswanou a musí porazit Kubu

Praha - Čeští softbalisté podlehli na mistrovství světa v pražském Svoboda Parku Botswaně 2:4. Po nadějné první směně se ve zbytku zápasu znovu neprosadili v útoku. K vytouženému postupu do čtvrtfinále musí svěřenci kouče Tomáše Kusého ve čtvrtek v Havlíčkově Brodu porazit Kubu.

Softbalisté začali výborně. Zápas rozjel odpalem Václav Svoboda, Marek Malý dostal metu zdarma a oba skórovali po trefě Mikuláše Klase. Češi ještě měli dvě obsazené mety, ale po strikeoutu Patrika Kolkuse další bod nepřidali.

V útoku to ale z české strany bylo vše. Soupeř ve třetí směně při nadhozech Marka Josky i kvůli chybě Malého v zadním poli třemi body vývoj otočil. Ve třetí směně šel házet Jonáš Mach a od páté domácí jednička Michal Holobrádek. Ten měl po předchůdci dvě obsazené mety a po odpalu přidala Botswana čtvrtý bod.

Trenéři Botswany poslali do hry nejlepšího nadhazovače Kagisa Mogaleho a ten svou rychlostí nedovolil domácímu výběru ani jeden odpal. V poslední směně ještě měli Češi obsazené dvě mety bez autu, ale následně neodpálili. "Očekávali jsme, jak bude Mogalke házet, měli jsme to naskautované a na videu, ale zase jsme to na pálce nezvládli," litoval Klas, autor dvou ze čtyř českých odpalů v utkání.

"Mrzí nás to. Zvládli jsme dobře začátek a pak přišla jedna smolná směna. Chyběl nám kousek, ale nešlo nám kontaktovat," povzdechl si kouč Tomáš Kusý. "Mogale byl strůjcem jejich výhry. Ten jeho stoupavý nadhoz byl nad naše síly."

V případě výhry nad Kubou mají Češi jistotu čtvrtfinále bez ohledu na zápasy Mexika i Botswany, jelikož by vyšli nejlépe ze vzájemné čtyřčlenné minitabulky. "Dáme do toho všechno," řekl Kusý směrem k zápasu s Kubou. "Kuba hraje kvalitně, ale věřím, že na ně máme, a když do toho dáme srdíčko, tak to zvládneme," řekl Klas.

Skupina A:

ČR - Botswana 2:4.

1. Japonsko 6 6 0 31:9 100 2. Argentina 6 5 1 47:14 83,0 3. N. Zéland 6 4 2 38:10 67,0 4. Kuba 6 3 3 26:11 50,0 5. Botswana 6 2 4 10:28 33,0 ČR 6 2 4 15:26 33,0 Mexiko 6 2 4 16:30 33,0 8. Filipíny 6 0 6 3:58 0