Softbalisté i díky Nezbedovu homerunu porazili na MS Filipíny

Havlíčkův Brod - Čeští softbalisté zvládli na mistrovství světa důležitý zápas s nejslabším celkem skupiny A. V havlíčkobrodské Hippos Areně dnes i díky homerunu Jiřího Nezbedy porazili Filipíny 4:1. V tabulce mají dvě výhry a tři porážky a jsou zatím společně s Mexikem na pátém místě.

Další výhru k vytouženému postupu do čtvrtfinále musejí Češi přidat ve středu v pražském Svoboda Parku od 19:30 v utkání s Botswanou.

"Jsem rád, že jsme to zvládli. Začátek byl dost vyrovnaný a pak to Jirka Nezbeda vystřelil," zhodnotil utkání hlavní trenér Tomáš Kusý v České televizi.

Softbalisté se o výsledek s Filipínami dlouho strachovali. Do vedení se dostali na začátku čtvrté směny, kdy po třech odpalech dvakrát skórovali. Soupeř ale v dohrávce snížil na rozdíl bodu a domácí trenéři od páté směny raději poslali místo Jaroslava Breníka na nadhoz českou jedničku Michala Holobrádka.

"Zápas byl těžký v tom, že to byl papírově slabší soupeř s jiným nadhazovačem, který byl pomalejší a vůbec nám to nesedlo. Nemohli jsme se s tím srovnat. S pálkou bojujeme celý turnaj. Snad se to zlomí," řekl ČTK autor dvou odpalů Marek Malý. "Nebylo to podle mých představ, ale jsem spokojený, jak to padlo."

Uklidnění přišlo v úvodu poslední sedmé směny. Matouš Kasal dostal metu zdarma a třetí metař Nezbeda vyhnal míč přes střední pole za plot. Byl to první homerun českého týmu na šampionátu. "Čekali jsme, kdy už to někdo pošle za plot, tak doufám, že si to vezmeme do dalších zápasů," řekl pravý vnější polař Malý.

Proti Botswaně bude české pálkaře čekat nejspíš jeden z nejrychlejších nadhazovačů turnaje, Kagiso Johannes Mogale posílá míče rychlostí až 135 km/h. Z pěti duelů má 34 strikeautů, s Dánem Kimem Hansenem nejvíce.

"Bude házet šlupky, takže se s tím budeme muset nějak srovnat. Musíme být disciplinovaní v boxu a jít po dobrých míčích," uvedl Malý.

Skupina A:

ČR - Filipíny 4:1.

Tabulka:

1. Japonsko 5 5 0 29:9 100 2. Argentina 5 4 1 36:13 80,0 3. Kuba 5 3 2 26:9 60,0 N. Zéland 5 3 2 23:10 60,0 5. Mexiko 5 2 3 15:19 40,0 ČR 5 2 3 13:22 40,0 7. Botswana 5 1 4 6:26 20,0 8. Filipíny 5 0 5 3:43 0