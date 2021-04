Sofia vyjádřila solidaritu s ČR v kauze Vrbětice, chce pomoci s vyšetřováním

Sofia - Bulharsko vyjádřilo "plnou solidaritu" s Českou republikou v souvislosti s výbuchy muničního skladu ve Vrběticích, z nichž Praha obvinila ruské tajné služby. Českým úřadům nabídlo také pomoc s vyšetřováním. Po pondělním setkání s českým velvyslancem v Sofii Lukášem Kauckým to uvedla končící šéfka bulharské diplomacie Ekaterina Zacharievová. Vybuchlá munice z vrbětického areálu patřila bulharskému zbrojaři a měla zřejmě směřovat na Ukrajinu. K "bulharské stopě" případu se místní úřady dosud nevyjádřily.

"Chtěla bych vyjádřit plnou solidaritu s Českou republikou s ohledem na nezákonné jednání Ruské federace. Naše bezpečnostní složky jsou již v kontaktu s úřady v Praze, aby plně spolupracovaly na vyšetřování," napsala Zacharievová na twitteru.

V sobotu 17. dubna se rozhořela diplomatická roztržka mezi Prahou a Moskvou kvůli důvodným podezřením české strany, že ruská vojenská rozvědka GRU stála za výbuchy ve Vrběticích v roce 2014. Česko kvůli tomu vyhostilo 18 lidí z ruské ambasády v Praze, Moskva pak 20 pracovníků českého velvyslanectví v Moskvě. Později české ministerstvo zahraničí informovalo o nuceném odchodu dalších ruských diplomatů z Česka do konce května. Rusko následně oznámilo, že přechází v počtech pracovníků ambasád "na striktní paritu". V solidaritě s Českem vypovědělo ruské diplomaty Slovensko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Rumunsko.

Vybuchlá munice z vrbětického skladu patřila společnosti EMKO bulharského obchodníka se zbraněmi Emilijana Gebreva, který deníku The New York Times minulý týden přiznal, že dodával zbraně na Ukrajinu, a to i po roce 2014, kdy na východě země tamní separatisté podporovaní Ruskem začali bojovat proti ukrajinské armádě. Akce ruské vojenské rozvědky GRU měla patrně zabránit vyzbrojování ukrajinské armády.

Gebrev se v e-mailu listu NYT také zmínil o dvou pokusech otrávit ho nervově paralytickou látkou novičok v roce 2015, což je akce připisovaná jednotce GRU označované číslem 29155. Členové této jednotky podle české vlády provedli také útok ve Vrběticích. Podle zjištění mezinárodní investigativní skupiny Bellingcat se Gebrev do hledáčku ruských tajných služeb dostal pravděpodobně proto, že jeho firma je jedinou mimo kontrolu Moskvy, která je schopna zajistit dodávky munice pro zbraně sovětské výroby.

Stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) minulý týden uvedla, že údajní ruští agenti byli přítomni v Bulharsku v letech 2014 a 2015 v době výbuchů v šesti tamních zbrojních skladech, které se odehrály podle stejného vzoru. Nová analýza a další důkazy podle stanice naznačují možné spojení GRU s explozemi v Bulharsku. V říjnu 2014 zemřelo při jednom z výbuchů 15 lidí.

Bulharské úřady se dosud v souvislosti s případem omezily na obecnou deklaraci o spolupráci s Prahou, o možných souvislostech s Bulharskem nicméně mlčí. Dva poslanci z parlamentní strany Demokratické Bulharsko již minulou středu adresovali končícímu premiérovi Bojko Borisovovi písemné otázky ohledně možného zapojení ruských tajných služeb do výbuchů muničních skladů na bulharském území v posledních deseti letech. Mimo jiné se ptají, zda bulharské tajné služby měly informace o účasti cizích státních aktérů na těchto výbuších, uvedla dnes RFE/RL. Borisov na dotazy neodpověděl, neboť se neúčastnil posledních parlamentních interpelací. Neurčitě však oznámil, že "tento týden nastane ve věci další vývoj".