Sociální výbor nedoporučil Sněmovně uzákonit pět týdnů dovolené

Praha - Sněmovní sociální výbor nedoporučil uzákonit v Česku pět týdnů dovolené. Prodloužení čtyřtýdenního volna o týden navrhli do zákoníku práce komunisté. Ve výboru je dnes podpořili jen sociální demokraté. Sněmovna projednává současně i vládní novelu zákoníku, na níž se domluvili zástupci koalice s odboráři a zaměstnavateli. Tato předloha prodloužení dovolené neobsahuje. Odbory po něm léta volají, podnikatelé jsou proti.

"ČR má jeden z největších pracovních fondů. Při srovnání s Německem máme o 350 hodin víc. Máme také méně svátků. Máme tedy i menší možnost relaxace," uvedla jedna z autorek návrhu Hana Aulická Jírovcová (KSČM). Pět týdnů podle ní mají čtyři pětiny pracovníků. Nárok na pětitýdenní volno mají lidé ve státní správě, ostatním ho zaměstnavatelé dávají jako benefit. "Nárůst o pět dnů si zaslouží všichni zaměstnanci," míní komunistická poslankyně.

Původně navrhla přerušení projednávání do doby, než se probere vládní novela zákoníku. S plánem neuspěla. Podpořili ji dva poslanci vládní ČSSD a po jednom z opozičních Pirátů, KDU-ČSL a SPD. Devět členů výboru bylo ale proti a jeden se zdržel.

Dovolenou mění i navržená vládní novela zákoníku. Upravuje ale jen její stanovení a výpočet, volno neprodlužuje. Na týdnu dovolené navíc se odboráři a zaměstnavatelé už léta neshodují. Odbory se snažily v minulém volebním období do tehdejší novely zákoníku prodloužení dostat při projednávání ve Sněmovně přes poslanecký návrh. Své představy prosazovali prostřednictvím poslanců i zaměstnavatelů. Kvůli dodatečným nedohodnutým požadavkům předloha nakonec ztroskotala.

Uzákonění pětitýdenní dovolené odmítá hospodářská komora. Podle ní by to pro zaměstnavatele znamenalo 35 miliard korun navíc a ohrozilo by to konkurenceschopnost. "Pro řadu firem by byl týden navíc obrovská zátěž, především pro malé a střední firmy, jimž by přinesl prokazatelně zvýšení nákladů. Pět týdnů dovolené je určitě trend, ke kterému určitě dojdeme, ale musíme na něj mít. V daném okamžiku na něj nemáme," řekl prezident komory Vladimír Dlouhý. Podle něj je načasování návrhu nevhodné v době, kdy v Česku chybí pracovní síly.

Podle Jitky Hejdukové ze Svazu průmyslu a dopravy mají zaměstnavatelé a zaměstnanci už nyní problém vyčerpat čtyři týdny volna. Pokud by firmy musely poskytovat pětitýdenní dovolenou, nejspíš by nemohly zachovat jiné benefity a kvůli nákladům by také omezily růst mezd, uvedla Hejduková. Odbory naopak poukazují na to, že Češi odpracují ročně víc hodin než pracovníci v jiných zemích EU.

Podle opozičních i koaličních členů výboru není načasování návrhu na uzákonění pětitýdenní dovolené šťastné. Zmiňovali nedostatek pracovních sil, náklady pro menší firmy, problémy s vybíráním dosavadní dovolené i to, že se na prodloužení nedohodla tripartita. Podotýkali, že pětitýdenní dovolenou má řada lidí právě jako benefit.

"Na jednu stranu se říká, že to (pět týdnů volna) nejde, na druhou stranu slyšíme, že to vlastně už funguje. Nemůžeme jen říkat, že to (uzákonění) nejde. Musíme najít možnost, aby to šlo," uvedla Aulická.

Podle náměstka ministerstva práce pro legislativu Petra Hůrky by pětitýdenní volno mělo být v EU - a tedy i v Česku - standard. "Je to cíl, k němuž směřujeme," podotkl náměstek. Podle něj by plošné zavedení měla ale projednat tripartita a měla by hledat shodu. "Až přijde chvíle, ministryně (práce Jana Maláčová z ČSSD) by návrh předložila," dodal Hůrka.