Sociální výbor kritizoval ministerstva za neřešení situace ghett

Praha - Sněmovní sociální výbor kritizoval ministerstva za neplnění 15 slibovaných vládních opatření proti chudobě a ke zlepšení situace v ghettech. Opoziční či koaliční poslanci a poslankyně se shodli na tom, že za rok od zveřejnění patnáctibodového seznamu žádný pokrok v řešení nenastal. Začnou proto chystat a prosazovat vlastní návrhy. Zároveň vyzvali ministryni práce Janu Maláčovou (ČSSD), aby věc projednala ve vládě.

Babišův kabinet v programovém prohlášení slíbil zákon o sociálním bydlení. Od normy upustil a místo ní zavedl dotace na výstavbu bytů. Premiér Andrej Babiš (ANO) i Maláčová mluvili o nutnosti "zatočit s byznysem s chudobou". Ministryně loni začátkem září zveřejnila seznam 15 podnětů. Mezi ně patřilo využívání cenových map s obvyklým nájemným u dávek, sloučení dvou dávek na bydlení do jedné, stanovení počtu osob na danou plochu, posílení sociální práce, regulování pronájmu více bytů živnostenským oprávněním, úprava trvalého pobytu, možnost oddlužení či navázání pobírání dávek na školní docházku dětí.

Už počátkem roku ze zprávy pro vládu vyplynulo, že třetinu kroků resorty dělat nebudou. Podle nynější zprávy ministerstva práce pro výbor, kterou má ČTK k dispozici, se osm opatření plní, dvě jsou hotova a zbytek se nepřipravuje.

"Omlouvám se za prostořekost, ale rok se jeden vymlouvá na druhého, každý posouvá černého Petra do kapsy druhého. Ministerstvo práce má klíčovou roli, bez ostatních resortů a aktérů se problém ale nevyřeší," uvedla Maláčová. Dodala, že "rychlé, krátké a jednoduché řešení" neexistuje.

Podle analýzy, kterou si nechalo vypracovat ministerstvo práce, bylo v roce 2006 v Česku kolem 300 chudinských domů, ulic či čtvrtí s asi 80.000 obyvateli. O deset let později už bylo ghett přes 600 a žilo v nich až 115.000 lidí.

O zklamání z přístupu kabinetu mluví poslanci opoziční ODS či Pirátů a také vládního hnutí ANO a komunistů, kteří kabinet tolerují. "Téměř nic se z 15 opatření nepovedlo. Nestabilita v regionech je velká. Občané už nevěří, že by politici něco dělali. Reagujeme dvacet minut po dvanácté. Není to už legrace. Zaspali jsme dobu a pomoc regionům nepřichází. Pro nás je to velké zklamání," uvedla místopředsedkyně výboru Hana Aulická Jírovcová (KSČM). Podle ní je nejhorší situace v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji.

Maláčová označila stav v některých místech za časovanou bombu a některé regiony "krátce před tím, než začnou občanské nepokoje". Podotkla ale, že není možné připravovat legislativu pro vybraná místa či skupiny obyvatel.

Někteří zákonodárci už mluvili o svých návrzích změn zákonů. "My teď rozjedeme vlastní poslanecké návrhy. Ministerstva ukázala, že to nedělají a řešit nechtějí," řekla Aulická Jírovcová.

Představy o řešení mají ale poslanci různých stran odlišné. Zatímco někteří by volili radikální opatření a osekání dávek, jiní se staví proti rychlým řešením a další regulaci a kloní se k posílení sociální práce a podobným krokům.