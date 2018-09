Praha - Sněmovní sociální výbor doporučil dnes poslankyním a poslancům schválit novelu insolvenčního zákona, která by měla umožnit oddlužení většímu okruhu lidí. Členové a členky výboru podpořili vládní návrh. Počítají ale s tím, že se v dalším projednávání předloha ještě změní. Ve středu o vládní novele jednal už sněmovní ústavně-právní výbor a podpořil její zmírnění, když hlasoval o pěti desítkách pozměňovacích návrhů.

Pro přijetí novely bylo dnes 13 ze 16 přítomných členů a členek sociálního výboru. Tři poslanci se zdrželi. Neuspěly dva návrhy poslance ODS Jana Bauera, které měly upravit pravidla nezabavitelnosti dlužníkova obydlí a stanovit definici nepoctivého záměru při oddlužování. Ministerstvo spravedlnosti se stavělo proti oběma záměrům. Připravilo vlastní pozměňovací návrh o stanovení hodnoty bytů či domů pro nezabavitelnost kvůli bydlení, který by přes poslance rádo dostalo do zákona.

Sociální výbor požádal dnes už dopředu resorty práce a spravedlnosti o to, aby mu po přijetí novely a po roce jejího fungování v praxi poskytly údaje o počtech nových lidí v oddlužení a o výši jejich dluhů. Poukázal na to, že cílem novely má být dostat lidi z dluhové pasti, závislosti na dávkách a na trh práce z šedé ekonomiky.

Oddlužení či osobní bankrot je způsob řešení úpadku, který má dlužníkovi umožnit nový start a motivovat ho k umořování dluhu. Podle vládní novely by mohlo trvat tři, pět nebo sedm let podle výše splacených dluhů. Nynější podmínka, podle níž musí být dlužník schopen srovnat v pěti letech aspoň 30 procent závazků, by neplatila.

Po doporučení ústavně-právního výboru by z vládní předlohy mohla vypadnout varianta zvaná "sedm - nula". Nahradí ji pravděpodobně úprava pětiletého oddlužení, jak ji prosazují se souhlasem ministerstva spravedlnosti Patrik Nacher a Taťána Malá (oba ANO). Dlužník by podle tohoto pozměňovacího návrhu nemusel splatit za pět let povinně alespoň 30 procent svých závazků, mohlo by to být i méně. Soud by ale musel uznat, že se dlužník o splacení dluhů pod dohledem insolvenčního správce snažil. Většina členů výboru se v této souvislosti přiklonila i k další Nacherově úpravě, podle níž by byl návrh na vstup do osobního bankrotu zamítnut, pokud by splátky stačily jen na odměny insolvenčnímu správci.

Podporu získalo i oddlužení seniorů, jak je prosazuje Kateřina Valachová (ČSSD). Bylo by rychlejší, bez dluhů by mohli být už za tři roky. Tuto možnost by ale mohli využít jen jednou.

V novele zatím zůstává i možnost oddlužení při splacení poloviny pohledávek za tři roky. Podle některých poslanců by takoví lidé mohli být schopni splatit celou částku za šest let. Dlužníci, kteří by do tohoto oddlužení vstoupili, by museli nejdřív plně srovnat všechny přednostní pohledávky, k nimž by se mělo nově zařadit i dlužné výživné na děti.