Sociální systém v USA zvyšuje riziko šíření koronaviru

Washington - Specifika amerického systému sociálního zabezpečení zvyšují riziko nekontrolovatelného šíření nového typu koronaviru v USA. Napsal to dnes španělský list La Vanguardia. Řada Američanů se totiž kvůli chybějícímu či nedostatečnému zdravotnímu pojištění vyhýbá návštěvě lékaře, protože se obává vysokých účtů. Mnoho pracovníků také chodí do práce, i když jsou nemocní, protože USA na federální úrovni nezaručují nemocenské pojištění.

Jako příklad uvádí La Vanguardia případ Osmela Martíneze Azcuea, který onemocněl po návratu z pracovní cesty do Číny. Kvůli zprávám o koronaviru se rozhodl jít do nemocnice, kde se ukázalo, že má jen obyčejnou chřipku. Ačkoliv ani na koronavirus nebyl otestován, přišel mu z nemocnice účet na 3270 dolarů (přes 74.000 korun). "Jak můžeme očekávat, že budou občané spolupracovat při snižování rizika šíření nákazy, když po nich chceme 3270 dolarů jen za odběr krve a výtěr z nosu?" prohlásil Azcue.

Podle odhadů nemá přes 27 milionů Američanů žádné zdravotní pojištění. Dalších 40 milionů má plán, které kryje jen tak malou část celkových výdajů, že jej lidé využívají jen v nejzazších případech. Carl Gibson z listu The Guardian tyto osoby nazývá koronavirovou časovanou bombou.

Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) doporučuje lidem, aby v případě onemocnění preventivně zůstali doma. V současnosti však pracovníkům garantuje nemocenskou jen 11 států, ve zbylých 39 zaměstnanec nedostane v případě nemoci žádnou náhradu. V USA proto lidé kvůli nemoci zmeškají nejméně pracovních dní na celém světě. Z velké části je to však tím, že řada z nich chodí do práce nemocná, protože si nemohou dovolit přijít o výdělek. Podle průzkumu společnosti YouGov se do takové situace dostala téměř polovina všech pracujících v USA.

To se týká především méně výdělečných profesí jako zaměstnanců v gastronomii či málo kvalifikovaných pracovníků ve zdravotnictví. Tito lidé přitom v práci přicházejí do kontaktu s velkým množstvím dalších osob, čímž značně roste riziko nekontrolovaného šíření nemoci. Zvláště ohroženo koronavirem je také více než půl milionu lidí bez domova.

Ačkoliv CDC poskytuje testy na koronavirus zdarma, lidé stále musí platit za další služby či testy v nemocnici. Odborníci vládu vyzývají, aby zajistila dostupnost testů na koronavirus pro všechny a aby garantovala asi 11 milionům imigrantů bez patřičných dokumentů, že mohou bez obav docházet do nemocnice, aniž by jim hrozilo zatčení a deportace.

Americký prezident Donald Trump již oznámil, že zvažuje přijetí balíčku, který by zajistil pracovníkům plat i v případě jejich nakažení koronavirem. Jedná také se zástupci pojišťoven, aby léčbu nové nákazy kryly ze svých plánů.